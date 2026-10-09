El programa de televisión Crazy Rich Asians reunirá a Constance Wu y Henry Golding

Cuatro de las estrellas de la película Crazy Rich Asians de 2018 están retomando sus papeles para un programa de televisión del mismo nombre.

La serie retomará los acontecimientos posteriores al final de la exitosa película, con Constance Wu y Henry Golding interpretando sus papeles principales de Rachel y Nick, mientras que Ronny Chieng regresa como Eddie y la ganadora del Oscar Michelle Yeoh tendrá un papel recurrente como la madre de Nick, Eleanor.

“¡Es una reunión familiar ‘Crazy Rich’!” dijo Adele Lim, quien coescribió la película, calificándola de la secuela que estábamos esperando”. “Profundizará en los personajes y mundos de los brillantes libros de Kevin Kwan” a lo largo de ocho episodios, dijo.

El programa será realizado por HBO, y la noticia se anunció días después de que la empresa matriz de HBO, Warner Bros, anunciara su fusión de £ 110 mil millones (£ 82,8 mil millones) con Paramount Skydance.

Adaptada de los libros más vendidos de Kwan, escritos entre 2013 y 2017, la película encabezó la taquilla estadounidense y fue nominada a dos Globos de Oro.

Presentaba un elenco totalmente asiático y contaba la historia de una mujer asiático-estadounidense que sufre un choque cultural al conocer a la familia ultra rica de su novio en Singapur.

Lim es showrunner de la nueva serie de televisión y será uno de los productores ejecutivos, al igual que el director de la película Jon M Chu.