Los Guardianes fuerzan el decisivo Juego 5 de la ALDS mientras los White Sox pierden la oportunidad de llegar a la primera ALCS desde 2005

Con tres de los cuatro lugares en la serie de campeonato de la liga ya asegurados, el enfrentamiento entre los White Sox y los Guardianes del jueves por la noche fue el único juego en el calendario de postemporada de la MLB. Le dio a Chicago la oportunidad de poner fin a su larga sequía en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

En cambio, los Medias Blancas se quedaron cortos, cayendo 9-5 en el Juego 4. Una victoria habría enviado a Chicago a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en más de dos décadas. La última aparición del equipo fue en 2005.

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Los dos jonrones de Cleveland en la quinta entrada impulsaron a los Guardianes a su segunda victoria consecutiva en la serie y forzaron un decisivo Juego 5 el sábado.

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Los Medias Blancas comenzaron rápido, aprovechando su ventaja de 1-0 cuando un elevado de sacrificio de Sam Antonacci en la tercera entrada la amplió a 2-0.

Los Guardianes respondieron rápidamente, con Patrick Bailey y José Ramírez conectando jonrones en la parte alta de la quinta entrada.

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Chicago respondió al final de la quinta. Después de que Sam Antonacci fuera golpeado por un lanzamiento, los White Sox se recuperaron para empatar el juego 3-3. Un elevado de sacrificio del jardinero Brenton Doyle puso a Chicago adelante 4-3.

Esa resultó ser la ventaja final de la noche para los Medias Blancas.

El jonrón solitario de Miguel Vargas al jardín izquierdo en la parte baja de la novena le dio a Chicago la oportunidad de remontar. Los White Sox pusieron a dos corredores en base más adelante en la entrada, pero finalmente no pudieron completar la jugada.

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El Juego 5 de la ALDS regresa a Cleveland, con el primer lanzamiento programado para las 8 pm ET.