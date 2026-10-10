Trump anuncia acuerdo para el diésel ruso y Zelensky lo llama un “regalo para Putin”

Tim Armitage, estratega de inversiones de Quilter Cheviot, dijo que las cifras mencionadas por Trump eran “relativamente pequeñas”.

Dijo que el primer tramo equivalía a aproximadamente 2,25 millones de barriles, y que el consumo diario en Estados Unidos era de alrededor de 3,8 millones de barriles, “por lo que no supondrá una diferencia material en los precios de bombeo en Estados Unidos”.

“Por supuesto, quedan dos publicaciones más por venir, pero parece ser una medida ligeramente desesperada por parte del presidente Trump para tratar de reducir la inflación antes de las elecciones intermedias”.

La BBC ha preguntado a la Casa Blanca qué recibirá Rusia de Estados Unidos a cambio del compromiso.

Mientras tanto, el portavoz del gobierno del Reino Unido dijo que su posición “no podría ser más clara” y que continuaría trabajando con socios internacionales para apoyar a Ucrania y lograr una paz sostenida.

“También mantendremos la presión sobre Rusia a través del régimen de sanciones más duro jamás impuesto por el Reino Unido, aumentando el costo de la agresión de Putin y apoyando los esfuerzos para asegurar una paz justa y duradera”.

El anuncio del viernes es el último esfuerzo de Trump para reducir los precios del combustible en Estados Unidos, mientras lleva meses lidiando con las consecuencias políticas de la guerra de Irán, que comenzó en febrero, y su impacto en los precios mundiales de la energía.

Ese conflicto ha hecho que el costo de la gasolina y, en particular del diésel, se dispare en Estados Unidos en los últimos meses, lo que ha deteriorado su posición ante el público, afectado por los precios más altos en los surtidores y los efectos en cadena que llevaron a la inflación generalizada.

El precio medio del diésel en Estados Unidos es actualmente de 6,28 dólares (4,74 libras esterlinas) por galón, según la AAA, por debajo del récord de 6,53 dólares registrado a finales de septiembre.

Poco después del anuncio de Trump, el Tesoro de Estados Unidos emitió formalmente una licencia temporal que permitía la entrada de diésel ruso al mercado.

Putin dijo en un comunicado que había hablado con Trump sobre la situación energética global el viernes y agregó: “La parte rusa confirmó su voluntad de suministrar petróleo y productos derivados del petróleo al mercado estadounidense y a los mercados globales en general”.

Un enviado de Putin, Kirill Dmitriev, acogió con satisfacción el acuerdo en las redes sociales y dijo: “La cooperación entre Rusia y Estados Unidos en materia de diésel y energía beneficiará al mundo”.

Pero Zelensky arremetió contra ello, diciendo que “los regalos a Putin no servirán para la paz” y que Rusia pagaría el diésel con “más terror”.

“Contamos con el justo apoyo de Estados Unidos para nuestra defensa de la vida, para nuestra defensa del pueblo de Ucrania, y con que Estados Unidos mantenga una conversación correspondientemente sólida con Rusia. Uno fuerte, no débil”, escribió.

Un portavoz del gobierno del Reino Unido dijo: “La posición del Reino Unido no podría ser más clara. Continuaremos trabajando estrechamente con socios internacionales para garantizar que Ucrania tenga el apoyo militar y financiero que necesita para defenderse”.

Agregaron que el gobierno continuará “manteniendo presión sobre Rusia a través del régimen de sanciones más duro jamás impuesto por el Reino Unido”.

“Rusia podría poner fin a esta guerra hoy. Seguimos comprometidos a apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario y a trabajar con socios para lograr una paz duradera”.

Rusia ha experimentado este año dos oleadas de grave escasez de combustible en todo el país como resultado de los ataques con aviones no tripulados ucranianos a las refinerías de petróleo rusas.

Según la Agencia Internacional de la Energía, se estima que su producción de diésel ha caído casi un 30%.

Trump ha expresado su descontento por esos ataques, culpándolos por el aumento de los precios del combustible.

Pero Zelensky defendió los ataques el viernes, diciendo que fueron en respuesta a “la campaña de terror de Rusia que lleva años contra el sector energético de Ucrania”.

“Ucrania no incendiará las refinerías de petróleo rusas si Rusia no destruye nuestra infraestructura energética”, afirmó.