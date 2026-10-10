Los líderes de las ‘Cucarachas’ de la India detenidos antes de una gran protesta

El fundador del Partido Cucaracha Janta (CJP), Abhijeet Dipke, ha sido detenido por la policía de Delhi, informaron medios indios, como medida preventiva para bloquear la protesta planeada contra el jefe electoral de la India en el centro de Delhi.

Según informes de varios medios de comunicación, incluido India Today, las autoridades detuvieron a Dipke a bordo de un vuelo después de aterrizar en Delhi el sábado por la mañana. El medio de comunicación citó a Dipke diciendo: “No te tengo miedo”, mientras los agentes de policía lo instaban a cooperar.

El responsable X del CJP pronto publicó imágenes de la detención. “Qué vergüenza, Narendra Modi, Amit Shah”, decía el pie de foto, refiriéndose al primer ministro y al ministro del Interior de la India, respectivamente.

Las autoridades también han detenido a los co-convocantes del CJP, Ashutosh Ranka y Saurav Das, así como al jefe de asistencia jurídica del grupo, Ratna Singh.

Justo antes de ser arrestado, Dipke publicó un video en Instagram que mostraba a decenas de agentes de policía de Delhi haciendo fila afuera de su avión para ingresar. “Te amo, lo haremos juntos, Inqalab Zindabad”, se escucha decir a uno de los asociados de Dipke en el fondo del video.

‘Inqalab Zindabad’, que significa ‘larga vida a la revolución’, es un famoso lema utilizado por los luchadores por la libertad indios durante su lucha contra el dominio británico. El partido Cucaracha lo ha utilizado regularmente contra el gobierno de Modi.

Los arrestos preventivos son parte de una importante represión contra los manifestantes este fin de semana.

La mayor parte del centro de Delhi, donde tiene la sede del gobierno, se encuentra bajo un apagón de Internet y plagado de barricadas, que las autoridades están utilizando para identificar y detener a posibles manifestantes.