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El huracán Isaías toca tierra en Florida

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Gabriel Sánchez
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El huracán Isaías toca tierra en Florida

  • El gobernador DeSantis insta a tener precaución después de que Isaías toque tierra

    01:20

  • Isaías avanza hacia el interior con fuertes vientos y fuertes lluvias

    07:18

  • El huracán Isaías golpea Florida con fuertes lluvias y vientos mientras la tormenta toca tierra

    07:21

  • Ahora jugando

    El huracán Isaías toca tierra en Florida

    05:08

  • ARRIBA SIGUIENTE

    ‘Tómate esto en serio’: el vicegobernador de Florida, Jay Collins, advierte a los residentes que se preparen para el huracán Isaías

    04:46

  • ‘Ojalá tengamos un hogar al que volver’: residente de Florida es evacuado antes de que toque tierra el huracán Isaías

    04:18

  • Alabama hace los últimos preparativos para el huracán Isaías antes de tocar tierra

    02:29

  • ‘El clima tenía otros planes’: Pareja pospone boda por culpa del huracán Isaías

    04:31

  • El huracán Isaías azota la costa del Golfo

    01:52

  • Informe especial: El huracán Isaías fue degradado a categoría dos y se espera que toque tierra

    07:13

  • Las condiciones se intensifican en Pensacola a medida que el huracán Isaías comienza a avanzar hacia la costa

    03:12

  • Fuertes lluvias azotan Florida a medida que el huracán Isaías se acerca a tocar tierra

    02:04

  • Inundaciones en California mientras la tormenta tropical Rachel se dirige a la costa

    01:19

  • El alcalde de Pensacola describe los preparativos para el huracán Isaías a medida que se acerca la tormenta

    03:42

  • Florida y Alabama declaran estados de emergencia a medida que el huracán Isaías se acerca a la costa del Golfo

    04:24

  • El alcalde de Mobile, Alabama, analiza los preparativos para la tormenta a medida que el huracán Isaías se acerca a tocar tierra

    02:33

  • El vicegobernador de Florida insta a los residentes a prepararse a medida que se acerca el huracán Isaías

    05:51

  • El huracán Isaías azotará la costa del Golfo

    01:47

  • Los residentes se abastecen de artículos esenciales a medida que el huracán Isaías se acerca al sureste

    05:33

  • Los preparativos aumentan a medida que el huracán Isaías se acerca a la costa del Golfo

    02:42

NBC Noticias AHORA

El huracán Isaías tocó tierra cerca de Destin, Florida, alrededor de las 8:30 pm hora local como tormenta de categoría 2 con vientos de 105 mph. Bill Karins de NBC News explica lo que sigue a medida que la tormenta continúa avanzando.10 de octubre de 2026

  • El gobernador DeSantis insta a tener precaución después de que Isaías toque tierra

    01:20

  • Isaías avanza hacia el interior con fuertes vientos y fuertes lluvias

    07:18

  • El huracán Isaías golpea Florida con fuertes lluvias y vientos mientras la tormenta toca tierra

    07:21

  • Ahora jugando

    El huracán Isaías toca tierra en Florida

    05:08

  • ARRIBA SIGUIENTE

    ‘Tómate esto en serio’: el vicegobernador de Florida, Jay Collins, advierte a los residentes que se preparen para el huracán Isaías

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  • ‘Ojalá tengamos un hogar al que volver’: residente de Florida es evacuado antes de que toque tierra el huracán Isaías

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