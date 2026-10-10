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i Andrej Ivanov/AFP vía Getty Images

Tres ex empleados de OpenAI están expresando su preocupación por las circunstancias de sus despidos y el compromiso de la empresa con la seguridad, en medio de un intenso escrutinio público de la capacidad de la industria de la inteligencia artificial para desarrollar responsablemente la tecnología.

Los ex empleados, Mikita Balesni, Tomek Korbak y Jasmine Wang, alegaron que OpenAI los despidió la semana pasada con pretextos y los castigó por hablar abiertamente sobre seguridad o trabajar con investigadores externos. También expresaron su preocupación de que la empresa pueda retractarse de un reciente compromiso de seguridad.

OpenAI ha negado repetidamente las acusaciones. Dijo que los empleados fueron despedidos por manejar mal información confidencial y dijo que la compañía no ha abandonado su compromiso de seguridad.

La disputa llega en un momento complicado para la industria de la IA y para OpenAI en particular. Durante el verano, los agentes de OpenAI piratearon empresas, se comunicaron entre sí sin autorización e intentaron cubrir sus huellas. A diferencia de los chatbots, los agentes son sistemas de inteligencia artificial que pueden realizar tareas de forma autónoma durante un período prolongado de tiempo.

El ataque más grave, a la empresa de software Hugging Face, contribuyó a la dimisión de un investigador de su rival Anthropic que emitió terribles advertencias sobre la trayectoria de la tecnología. La renuncia captó la atención de figuras ajenas al campo de la IA, incluidos los legisladores. Muchos, incluidos algunos ejecutivos de las principales empresas de IA, han pedido diversas formas de evitar el desastre, incluida la desaceleración del desarrollo de la IA más avanzada.

Mientras tanto, OpenAI ha estado revisando las actividades de sus agentes en los últimos meses y notificando a las organizaciones cuya infraestructura digital se ha visto afectada.

Como respuesta a las preocupaciones de seguridad, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo el 12 de septiembre que la compañía seguirá los pasos de su rival Anthropic en la ampliación del acceso a evaluadores externos, que evalúan la seguridad de los sistemas de IA y las prácticas de los desarrolladores.

Los tres empleados despedidos por OpenAI la semana pasada trabajaron en equipos que se centran en la seguridad de la IA y en hacer que los modelos de la empresa sigan las intenciones y valores humanos. Dos de ellos participaron en la investigación del hackeo de Hugging Face.

En una carta dirigida al liderazgo de seguridad de OpenAI que los empleados despedidos publicaron en X esta semana, instaron a la compañía a mantener su compromiso de trabajar con investigadores externos, preservar la capacidad humana para monitorear el comportamiento del modelo y “continuar apoyando una cultura de diálogo abierta y transparente” entre los investigadores de seguridad internos y externos. También advirtieron que sus despidos estaban teniendo un efecto paralizador en sus antiguos colegas de OpenAI.

En una declaración que OpenAI publicó en X, la compañía dijo que todavía está comprometida a incorporar evaluadores externos y que está de acuerdo con el recomendaciones de los empleados despedidos. La compañía dijo que los tres fueron despedidos la semana pasada porque “violaron políticas claras sobre el manejo de información confidencial”.

Los ex empleados han cuestionado la explicación de OpenAI sobre sus despidos. Ninguno de ellos respondió a las solicitudes de entrevista de NPR.

“En la llamada de salida, me dijeron que OpenAI ya no confía en mí porque estaba hablando demasiado con organizaciones de seguridad de terceros, lo que implica que había filtrado datos de la empresa. [intellectual property]. Nunca compartí la propiedad intelectual de la empresa”, escribió Balesni en X el jueves. Dijo que estuvo involucrado en la investigación del hackeo de los agentes de OpenAI en Hugging Face.

“Si OpenAI tiene inquietudes específicas, los invito a que nos escriban directamente. Espero que no lo hagan, porque nuestro despido fue un pretexto”, continuó Balesni.

Dijo que le preocupaba que OpenAI utilizara los despidos como excusa para cortar su relación con Model Assessment and Threat Research (METR), una organización sin fines de lucro que se centra en evaluar los riesgos de que los humanos pierdan el control de la IA. OpenAI permitió a investigadores de METR y Redwood Research, otra organización de investigación de seguridad de IA, examinar registros internos relacionados con el hack de Hugging Face.

Un segundo empleado de OpenAI despedido, Korbak, fue el punto de contacto técnico para la investigación de METR/Redwood Research. “Me dijeron verbalmente que me despidieron por la forma en que me comuniqué con METR. No hay detalles sobre lo que dije o hice ni cuándo. No se dieron otras razones y no se puso nada por escrito”, escribió Korbak en X, haciéndose eco de las preocupaciones de Balesni.

El informe elaborado por METR y Redwood Research a raíz del hackeo de Hugging Face arrojó luz sobre la escala del ataque, así como el grado en que los agentes actuaron de manera indeseable. Los autores del informe calificaron la investigación de “breve” y muchos en el campo de la seguridad de la IA han pedido un mayor acceso a evaluadores independientes en las empresas de IA para asegurarse de que investiguen a fondo incidentes similares u otros problemas de seguridad.

En una declaración a NPR, METR se negó a comentar sobre los despidos de los empleados de OpenAI.

Wang, el tercer empleado de OpenAI despedido la semana pasada, acuñó la palabra “ritmo”, que describe una forma de ralentizar el desarrollo de los sistemas de IA más avanzados para que la seguridad pueda ponerse al día, según la carta que ella y sus dos colegas enviaron al liderazgo de seguridad de OpenAI. El término fue invocado en una carta abierta pidiendo tal desaceleración firmada por más de mil miembros del personal de las principales empresas de inteligencia artificial en julio, después del hackeo de Hugging Face.

Wang escribió en X que la despidieron por acceder al correo electrónico de un ejecutivo. Pero dijo que en el pasado tuvo acceso a la bandeja de entrada por motivos laborales y que no pudo lograr que TI le quitara el acceso una vez que ya no lo necesitaba.

“Las razones que nos dieron para nuestros despidos simplemente no cuadran. Estamos escuchando que ahora a la gente se le están diciendo vagos rumores internos para desacreditarnos”, escribió Wang. “El mensaje para todos los que todavía están en OpenAI es claro: plantee sus inquietudes o trabaje estrechamente con grupos de seguridad externos y usted podría ser el siguiente, sin que le digan por qué”.

OpenAI dijo en una declaración a NPR que los tres empleados despedidos violaron las políticas más de una vez y que el mal manejo de la información fue más allá de su trabajo con un grupo de evaluación externo.

OpenAI también compartió un memorando interno de un líder de investigación anónimo que, según dijo, fue compartido con la compañía el miércoles, antes de que los tres ex empleados recurrieran a las redes sociales.

En el memorando, el líder de la investigación dijo que la empresa estaba “totalmente” de acuerdo con las recomendaciones de los tres ex empleados. “No despedimos a empleados por plantear inquietudes”, escribió el líder.

“Los líderes de OpenAI dicen que están totalmente de acuerdo con nuestra carta. Veamos cómo resulta”, escribió Wang en X.