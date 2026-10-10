Doce muertos en ataque al aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad

Al menos 12 personas murieron y 309 resultaron heridas en un ataque contra un aeropuerto internacional en Riad, la capital saudita, dicen las autoridades locales, días después de que los hutíes de Yemen afirmaran haber llevado a cabo ataques similares en el centro.

La Autoridad de Aviación Civil de Arabia Saudita dijo que las víctimas eran cuatro ciudadanos sauditas y dos de Bangladesh, mientras que Egipto, Jordania, Palestina, Sudán, Siria y Estados Unidos tuvieron cada uno de sus ciudadanos asesinados. Se han suspendido las operaciones en el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad.

Según la agencia de noticias Reuters, citando a un testigo, se vio a más de una docena de ambulancias corriendo hacia el aeropuerto.

La embajada de Estados Unidos dijo que estaba “al tanto de los ataques” e instó a los estadounidenses a evitar la zona.

Un proyectil también cayó cerca del aeropuerto internacional Rey Fahd en Dammam, en el este de Arabia Saudita, dijo la coalición liderada por Arabia Saudita que lucha contra los hutíes.

El ataque se produce un día después de que las autoridades dijeran que tres saudíes, incluido un piloto, murieron en dos ataques al aeropuerto perpetrados por los hutíes respaldados por Irán el día anterior. Otras tres personas murieron en ataques hutíes contra dos aeropuertos sauditas los días 6 y 7 de octubre.

Un testigo que dijo haber estado en la terminal nacional dijo a la agencia de noticias que habían visto la puerta 401 golpeada y “herida [people] delante de mis ojos”, y añadió: “Todos corrían”.

Las embajadas occidentales en Arabia Saudita han advertido a sus ciudadanos que se alejen del aeropuerto, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ha dicho a los ciudadanos británicos que se mantengan alejados “hasta que el aeropuerto sea seguro y sigan los consejos de las autoridades saudíes”.

Varias aerolíneas del Golfo dijeron que habían cancelado sus vuelos hacia y desde el aeropuerto, y Kuwait Airways citó la “situación de seguridad” allí.

Todos los vuelos a Riad han sido desviados o cancelados, según muestra el rastreador de aviación Flightradar.

Se pidió a los médicos que acudieran a los hospitales para abordar la situación, afirmó a la AFP una fuente médica.

“Nos dijeron que nos enfrentamos a una ‘situación de emergencia grave'”, dijo la fuente médica a la agencia.

El presunto ataque se produce durante una marcada escalada en los renovados combates entre las fuerzas gubernamentales de Yemen respaldadas por Arabia Saudita y los hutíes, que controlan la mayor parte del noroeste del país.

Los hutíes dicen que están atacando a Arabia Saudita por su apoyo a las fuerzas gubernamentales en la guerra civil de Yemen.

El conflicto empeoró después de que los hutíes se apoderaran de tramos estratégicamente importantes de la costa del Mar Rojo en una rápida ofensiva.

Eso incluía el puerto de Mokha en el estrecho de Bab al-Mandab, que es el punto más estrecho del Mar Rojo y un cuello de botella para el transporte marítimo mundial. Desde entonces, las fuerzas progubernamentales yemeníes han dicho que habían “asegurado” el estrecho en el extremo sur del Mar Rojo.

En 2015 se formó una coalición liderada por Arabia Saudita después de que los países árabes unieran fuerzas para evitar que los hutíes arrebataran el control de Yemen al gobierno internacionalmente reconocido del país.

En 2022 se negoció un alto el fuego temporal después de años de ataques aéreos y combates terrestres que provocaron la muerte de cientos de miles de personas, lo que desencadenó una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Pero la tregua informal comenzó a desmoronarse en julio.

Los hutíes anunciaron un “embargo marítimo” contra Arabia Saudita y comenzaron ataques con misiles y drones contra aeropuertos, instalaciones petroleras y buques cisterna sauditas en el Mar Rojo. Dijeron que estaban tomando represalias contra lo que describieron como un bloqueo saudita de años de duración y por un ataque aéreo contra el aeropuerto de Sanaa.