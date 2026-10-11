Preparándose para las elecciones intermedias, Trump dice que lo culparán si los republicanos pierden

CLARKSVILLE, Tennessee – Incluso mientras defiende que los republicanos deberían ganar las elecciones legislativas de mitad de período, el presidente Donald Trump se prepara para las consecuencias si pierden.

Es probable que culpen a alguien, y Trump dijo en un mitin en Tennessee el sábado que espera que sea él.

“Si no ganamos las elecciones intermedias, me van a culpar”, dijo Trump. â€”Lo sabes. Y si los ganamos, no recibiré ningún crédito. Es cierto. No recibiré ninguno”.

“Pero me estoy dejando el culo trabajando”, añadió. “Será mejor que salgas y votes”.

Trump está en “modo de trabajo duro” antes de las elecciones intermedias, dijo una persona familiarizada con el asunto, y está preparado para el peor resultado electoral.

Las elecciones de mitad de período a menudo castigan al partido del presidente en ejercicio, y la popularidad de Trump no ayuda a la causa del Partido Republicano. Sólo el 38% aprueba su desempeño en el cargo, en comparación con el 59% que lo desaprueba, según un promedio de encuestas de NBC News.

Trump busca desafiar las tendencias históricas motivando a sus principales partidarios que podrían estar inclinados a no participar en las elecciones y ofreciendo a los votantes un edulcorante inusual si preservan la mayoría republicana en la Cámara y el Senado.

Cerró su discurso de hora y media con un recordatorio de que “con su voto el 3 de noviembre, obtendrán 5.000 dólares”.

Ese es el tamaño del cheque que promete enviar a los adultos si los republicanos ganan las elecciones intermedias. El precio total se estima en 1,3 billones de dólares.

De hecho, Trump se está esforzando a medida que se acercan las elecciones, manteniendo un calendario frenético. Tennessee fue el séptimo estado diferente que visitó desde principios de octubre. Había planeado volar a un octavo lugar, Alabama, más tarde ese mismo día para asistir al partido de fútbol entre Georgia y Alabama, pero canceló el viaje ante la llegada del huracán Isaías.

Trump aprovechó parte del mitin para desacreditar la idea de que su popularidad ha caído. En una publicación en las redes sociales el sábado, escribió que la noción de que está en desgracia es una “narrativa falsa”. En el escenario, mostró un clip de CNN que muestra que su apoyo entre sus seguidores del MAGA es casi unánime y no ha mostrado ningún retroceso desde las elecciones de 2024. (CNN fue uno de los tres medios de comunicación que la administración Trump prohibió el mes pasado en los terrenos de la Casa Blanca).

“Soy muy popular, realmente lo soy”, dijo Trump a la multitud.

Para Trump, viajar a un distrito del Congreso profundamente rojo en un estado profundamente rojo como Tennessee podría parecer una pérdida de tiempo en las pocas semanas que quedan antes de las elecciones intermedias. Se espera que los republicanos arrasen en las elecciones para la Cámara y el Senado del estado.

El mitin de Trump tuvo lugar en un estadio cubierto en un condado del norte de Tennessee que ganó por 18 puntos porcentuales en la carrera presidencial de 2024.

El propio Trump sugirió que los candidatos al Congreso del estado ya están en camino a la victoria, con o sin él.

“Todos estos muchachos van a ganar”, dijo. â€œEstos congresistas son fenomenales. Entonces me pregunto: “¿Qué diablos estoy haciendo en Tennessee?”.

Respondiendo a su propia pregunta, dijo que quería “recompensar a los lugares que automáticamente te han tratado bien”.

Trump ganó Tennessee en sus tres campañas presidenciales.

Otros republicanos dijeron que Trump está siguiendo una estrategia sensata: movilizar a sus partidarios y asegurarse de que voten el 3 de noviembre aunque él no esté en la boleta electoral.

“Reúne a la base”, dijo el representante Tim Burchett, republicano por Tennessee, en una entrevista antes de que Trump subiera al escenario. “Y eso es realmente lo que tenemos que ver en una elección de mitad de período. Eso es lo que hay que tener: la base”.

Gran parte del discurso de Trump fue una recitación de lo que él considera sus principales logros. Citó un aumento en el ingreso familiar medio en su primer año en el cargo y una caída en la tasa de pobreza del país.

Nunca tuvo reparos en cambiar el nombre de los lugares emblemáticos estadounidenses, y también reflexionó sobre cambiar el nombre de los océanos Atlántico o Pacífico. de manera que garanticen que no sea olvidado.

Presumiblemente en broma, dijo: “Lo llamamos ‘Océano Trump'”. O “Océano de las Américas”, algo así. No, tenemos que hacerlo. Deberíamos haberlo hecho antes de que salga, creo que deberíamos tener un océano y necesitamos un gran río”.