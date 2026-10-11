El ataque al aeropuerto de Riad mató a 12 personas e hirió a más de 300 más, dicen las autoridades sauditas

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EL CAIRO (AP) — El último ataque al aeropuerto internacional de Riad, la capital de Arabia Saudita, mató a 12 personas e hirió a más de 300, dijeron las autoridades de aviación civil la madrugada del domingo, y algunas de ellas se encuentran en estado crítico.

El ataque fue el más mortífero en cualquier país del Golfo Árabe desde el inicio de la guerra con Irán, cuyos frentes se han ampliado para incluir el reciente aumento de los combates entre los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen y las fuerzas gubernamentales allí respaldadas por Arabia Saudita.

El comunicado, que no culpó al ataque, dijo que entre los muertos había cuatro ciudadanos sauditas, así como dos ciudadanos de Bangladesh, un palestino, un ciudadano estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio y un sudanés. Dijo que los heridos estaban siendo tratados en varios hospitales.

Se espera que el ataque, el último de varios ocurridos la semana pasada en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en el que murieron cuatro personas, aumente la presión saudita sobre sus aliados, incluido Estados Unidos, para que brinden apoyo militar al reino.

Poco después del ataque del sábado por la tarde, el presidente Donald Trump dijo que estaba evaluando si Estados Unidos debería unirse a los ataques saudíes contra los hutíes. “Es posible. Lo vamos a analizar”, dijo Trump. “Acabamos de enterarnos del reciente ataque. Así que tomaremos una decisión. Nos moveremos muy rápido”.

Un misil alcanzó un complejo aeroportuario que alberga las terminales 3 y 4 para vuelos nacionales, dijo un funcionario regional, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

El aumento de los ataques, incluso contra otros aeropuertos, instalaciones militares e infraestructura petrolera sauditas, se produjo en la semana desde que una coalición liderada por Arabia Saudita lanzó una importante ofensiva militar contra los hutíes. No hubo declaraciones inmediatas de los rebeldes, que el sábado acusaron a Arabia Saudita de atacar el aeropuerto internacional de Saná en la capital yemení controlada por los hutíes. Los rebeldes a veces tardan días en reivindicar la responsabilidad.

Se suspendieron las operaciones del aeropuerto de Riad

Las autoridades de aviación civil saudí dijeron anteriormente que las operaciones del aeropuerto estaban suspendidas. Un aviso oficial a los aviadores decía que la suspensión duraría hasta la medianoche. El aeropuerto tenía una fuerte presencia policial, todas las entradas estaban bloqueadas y las luces alrededor del complejo estaban atenuadas.

Los vuelos se desviaron a otros lugares, según el rastreador Flightradar24. Países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Australia y Canadá advirtieron a los ciudadanos que evitaran el aeropuerto. Las declaraciones luego se convirtieron en condolencias.

Más tarde el sábado, la coalición liderada por Arabia Saudita dijo que un proyectil había caído cerca del Aeropuerto Internacional Rey Fahd en Dammam y que un misil balístico lanzado por los hutíes había sido interceptado en la gobernación de Al-Kharj, al sureste de Riad.

Los ataques a Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo, han sacudido los mercados y la región. Y, sin embargo, horas después de la última, el Ministerio de Energía saudí seguía promoviendo una importante conferencia internacional sobre energía que comenzaría en Riad el domingo.

Los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudita se han intensificado, y la coalición liderada por Arabia Saudita brinda apoyo aéreo a las fuerzas gubernamentales que intentan revertir los recientes avances de los hutíes a lo largo de la costa del Mar Rojo de Yemen. Esos avances dieron a los rebeldes una mejor vigilancia del transporte marítimo en un corredor que es una alternativa crucial al Estrecho de Ormuz, donde Irán ha estado atacando barcos.

Aunque los hutíes han dicho a la AP y a otros que sólo están atacando el transporte marítimo saudita como parte de un bloqueo en represalia por uno que se les impuso, persisten las preocupaciones sobre ataques más amplios. Los hutíes atacaron previamente otros barcos después de que comenzó la guerra en Gaza, calificándola de solidaridad con los palestinos. Una campaña de bombardeos estadounidense limitó drásticamente eso.

Arabia Saudita se ha quedado sin interceptores, dicen funcionarios

Arabia Saudita se está quedando sin interceptores de misiles y ha pedido a Francia, Gran Bretaña, Pakistán y Egipto que desplieguen apoyo de defensa aérea en la región, dijeron funcionarios regionales a la AP el mes pasado, y uno de ellos señaló que Estados Unidos ha visto disminuir sus propias reservas durante la guerra con Irán.

Los funcionarios han dicho que la asistencia estadounidense ha incluido el intercambio de inteligencia, la identificación de objetivos y la planificación de la última ofensiva contra los hutíes.

Más temprano el sábado, Arabia Saudita dijo que su ministro de Relaciones Exteriores y su homólogo omaní hablaron por teléfono sobre la importancia de “apoyar soluciones diplomáticas para reducir las tensiones” en la región. Omán, que se encuentra al otro lado del Estrecho de Ormuz frente a Irán, ha desempeñado en ocasiones un papel de mediador en la región.

Las interrupciones en los vuelos están aumentando

Los hutíes advirtieron esta semana a las aerolíneas globales “por última vez” sobre las posibles consecuencias de operar en el espacio aéreo saudita, que describieron como un teatro de operaciones para sus operaciones militares.

Antes del último ataque, Air India, FlyDubai, Lufthansa Group y Pakistan International Airlines estaban entre las aerolíneas que suspendieron vuelos hacia y desde Riad y otros aeropuertos sauditas por períodos variables.

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea había ampliado su orientación sobre el espacio aéreo saudita, señalando la capacidad de los hutíes de atacar objetivos más profundos dentro del reino, incluido Riad, y un “mayor enfoque en la infraestructura de aviación”.

Los ataques con misiles y drones y los esfuerzos de interceptación “crean un mayor riesgo de identificación errónea de aeronaves civiles”, dijo.

Dos funcionarios regionales dijeron que los ataques hutíes contra el aeropuerto de Riad el jueves dañaron tres aviones. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios. La aerolínea nacional saudí dijo que uno de sus aviones resultó dañado mientras estaba en tierra y sin pasajeros a bordo.

Mientras tanto, las autoridades sauditas advirtieron al público esta semana que “filmar, publicar o compartir información relacionada con la lucha contra misiles y drones y sus lugares de impacto lo expone a responsabilidad legal”.

Anna informó desde Jerusalén. Los periodistas de Associated Press Victoria Eastwood en El Cairo, Collin Binkley en Washington y Sally Abou AlJoud en Beirut contribuyeron a este informe.