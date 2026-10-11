Ex prisioneros ucranianos están luchando bajo el mando ruso, voluntariamente, afirma Rusia.

Pavlo Oliynyk, de 25 años, dice que se unió a las fuerzas enemigas para escapar del cautiverio ruso. Antes de su captura en la región de Donbas en 2024, era un alto teniente de las fuerzas armadas de Ucrania.

Como prisionero de guerra (POW), dice que fue electrocutado, golpeado y torturado psicológicamente. Entonces, cuando recibió la oferta de unirse al batallón Maksym Kryvonis, que lleva el nombre de un famoso comandante cosaco del siglo XVII, aceptó.

Oliynyk dice que quería aprovechar esta oportunidad para llegar al frente, para poder escapar al territorio controlado por Ucrania. DW pudo contactar con Oliynyk a través de su abogado.

Los ‘voluntarios ucranianos’ están formados principalmente por prisioneros de guerra

A finales de 2022 comenzaron a surgir informes sobre unidades de combate rusas compuestas por prisioneros de guerra ucranianos y ex miembros del servicio de las fuerzas armadas de Ucrania. Inicialmente se formaron varios destacamentos y, en agosto de 2026, se fusionaron en la llamada “Brigada de Fuerzas Especiales Voluntarias de Ucrania”.

De las unidades individuales, el batallón Maksym Kryvonis quizás haya llamado más la atención del público por haber participado evidentemente en el combate. Se desconoce su verdadero tamaño: los informes de los medios rusos afirman que hay unos 200 combatientes, mientras que las imágenes disponibles sólo sugieren varias docenas.

Un equipo de investigación de la emisora ​​pública ucraniana Suspilne ha identificadoMás de 30 miembros y confirmó que todos son ex militares ucranianos, capturados por las fuerzas rusas entre 2023 y 2024.

Pavlo Oliynyk dice que desertó y se pasó a las fuerzas rusas para escapar del cautiverio Imagen: Privatarchiv

Una ‘imitación’ de las legiones rusas que luchan por Ucrania

Pavel Luzin, experto en política exterior y defensa de Rusia en el Centro de Análisis de Políticas Europeas, cree que estas unidades son una “imitación” del Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión de la Libertad de Rusia (unidades de las fuerzas armadas ucranianas compuestas por ciudadanos rusos) y un intento de Moscú de distraer la atención del hecho de que estas unidades existen en primer lugar. Los servicios de inteligencia ucranianos tienden a estar de acuerdo.

“Les molesta que los rusos luchen del lado de Ucrania, pero los ucranianos no lucharán del lado de Rusia”, dice a DW Yevhen Shybalov, autor y veterano de la guerra en Ucrania. Añade que las tropas rusas nunca han tratado de ocultar el hecho de que las unidades de voluntarios rusos en las filas ucranianas fueron la razón principal por la que las fuerzas rusas querían crear unidades ucranianas para sus propias filas.

¿Cuán voluntarias son estas unidades de combate?

En 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que el 95% de los prisioneros de guerra ucranianos liberados entrevistados denunciaron torturas o malos tratos durante el cautiverio ruso.

Bill Wiley, director ejecutivo de la ONG Comisión para la Justicia y la Responsabilidad Internacional (CIJA), dice que el estado físico y psicológico de los combatientes retornados plantea serias dudas de que su reclutamiento fuera voluntario. Mykhailo Savva, del Centro para las Libertades Civiles, una organización de derechos humanos con sede en Kiev, señala los procedimientos penales que se están llevando a cabo contra varios de los miembros del batallón, lo que, según él, indica que sugieren que los combatientes habían cambiado de bando voluntariamente.

Pero ¿dónde trazar la línea entre el reclutamiento voluntario y el involuntario? El veterano de guerra y activista de derechos humanos Maksym Butkevych, que pasó 28 meses como prisionero de guerra, dice que las condiciones del cautiverio ruso hacen que esa línea sea difícil de distinguir. Por un lado, dice, hay una atmósfera constante de presión y, por otro, no es inverosímil que algunos presos desertaran por proximidad ideológica.

¿Cómo se logró que los prisioneros ucranianos se unieran a las fuerzas rusas?

Butkevych explica a DW que entre 2022 y 2023, todos los prisioneros de guerra ucranianos habían recibido ofertas, “más o menos persistentes”, para unirse al ejército ruso. En su caso, relata, fue después de haber sido severamente maltratado. “Nos demostraron que podían hacernos lo que quisieran”, explica el veterano, “y por eso deberíamos estar de acuerdo con todo”.

El veterano Shybalov cuenta experiencias similares. Habla de intentos de obligar a confesar crímenes de guerra o de reclutar miembros para los servicios de inteligencia rusos, y cuenta a DW que primero interrogaron a todos los prisioneros y luego les hicieron ciertas proposiciones bajo coacción.

“Se puede torturar a la gente para que confiese, pero llega el momento difícil en el que hay que darles un arma”, afirma. “Por eso se trata más de presión psicológica y de forzar el cumplimiento voluntario”.

Butkevych confirma estos relatos con sus propios relatos. Pero ninguno de los veteranos ha conocido a alguien dispuesto a unirse a las unidades rusas, afirman.

¿Qué pasa después del servicio militar obligatorio?

Oliynyk, del batallón Maksym Kryvonis, dice que inicialmente rechazó múltiples ofertas para unirse a las fuerzas rusas. Dice que sólo aceptó la cuarta oferta para poder huir.

Afirma que no firmó ningún documento oficial del Ministerio de Defensa, sino un contrato privado con un individuo que ofrece servicios militares. Luego, dice, lo llevaron a una sala donde escuchó conferencias y vio videos y fotografías que luego le pidieron que volviera a contar.

Los combatientes extranjeros de Putin Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Control y maltrato

Él dice que los compañeros militares en el batallón Maksym Kryvonis estaban formados tanto por aquellos que habían cambiado de bando por su propia voluntad como por aquellos que habían sido obligados.

En un vídeo que circula en línea y que parece ser de un juicio en Ucrania, también dice que los ex prisioneros de guerra ucranianos de la unidad fueron seguidos y custodiados por mercenarios de la compañía militar privada Redut. En el mismo vídeo, también habla de golpizas y torturas, y de recibir salarios mensuales en sobres entregados por un miembro de la inteligencia militar rusa.

Le dieron un teléfono a DW, pero tenía demasiado miedo para llamar a alguien en Ucrania porque estaba bajo vigilancia constante. Niega haber luchado contra los ucranianos, ya que huyó en marzo de 2025 antes de su primer despliegue en la provincia de Donetsk. Después de correr por un campo, dice que pasó dos días ocultándose de los drones en sótanos y casas antes de establecer contacto con los combatientes ucranianos.

Ahora, Oliynyk ha estado detenido en Ucrania durante casi dos años mientras las autoridades investigan una posible traición. Aún no ha sido acusado formalmente.

Sergey Nikitin contribuyó a este artículo, que apareció originalmente en ucraniano.