El Papa León XIV será operado tras encontrar un nódulo en un pulmón

El Papa León XIV ha anunciado que será operado “en los próximos días” después de que durante un reconocimiento médico le encontraran un nódulo en el pulmón.

“Los médicos encontraron un nódulo temprano y bien localizado en mi pulmón”, dijo al público durante sus oraciones semanales del domingo en la Plaza de San Pedro en Roma.

El pontífice de 71 años dijo que su equipo médico “cree que sería correcto intervenir” y que él había aceptado la operación.

El Papa León aseguró a los peregrinos que la misa estaba “bien contenida” y que se realizó “en una etapa temprana”.

Concluyó su oración del Ángelus agradeciendo a todos su “cercanía espiritual” y dijo confiarse a sus oraciones.

El portavoz de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, dijo a los medios que “la operación está prevista para los primeros días de la próxima semana”.

Bruni añadió que se espera que el Papa tarde aproximadamente una semana en recuperarse.

Vatican News, el portal de noticias de la Santa Sede, dijo que la operación se llevará a cabo en el Hospital Gemelli de Roma.

El hospital instaló una suite papal especial tras el fallido intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en mayo de 1981, que todavía está en uso en la actualidad.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó su “solidaridad personal” al Papa en un post en X mientras “enfrenta la dura prueba que le espera en los próximos días”.

El Papa León, nacido como Robert Francis Provost, sucedió al Papa Francisco en 2025. Es el ocupante número 267 del trono de San Pedro y el primer estadounidense.

Fue ordenado sacerdote en 1982 y pasó años como misionero en Perú, donde se le recuerda como una figura que trabajó con comunidades marginadas.

Durante el servicio del domingo, el Papa confirmó que su visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre seguirá adelante.

Según el Servicio Nacional de Salud, un nódulo pulmonar es un pequeño bulto de tejido que generalmente se detecta después de una radiografía o una tomografía computarizada del tórax.

La mayoría de los nódulos no causan otros síntomas.