Vuelco de un barco en Yibuti: niños entre los 139 muertos y 84 aún desaparecidos, dice la ONU

Al menos 139 inmigrantes, entre ellos 15 niños, han muerto y decenas más siguen desaparecidos después de que un barco se hundiera frente a la costa de Yibuti, dijo la oficina de migración de la ONU.

El barco viajaba de Djibouti a Yemen con 305 personas a bordo cuando volcó cerca de la ciudad portuaria de Obock el jueves por la noche. Unas 82 personas fueron rescatadas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El jefe de la misión de la OIM en Djibouti, Alexandre Coissac, calificó la tragedia como un “claro recordatorio” de los peligros que enfrentan los migrantes cuando buscan una nueva vida en otro lugar.

Decenas de miles de migrantes del Cuerno de África realizan cada año el peligroso viaje con la esperanza de llegar a los países del Golfo en busca de seguridad y trabajo, dice la agencia.

La organización revisó su balance de 109 el domingo después de que se recuperaron 30 cuerpos más.

“Esta es una pérdida de vidas devastadora”, dijo Coissac. “Nuestros pensamientos están con los supervivientes y las familias que han perdido a sus seres queridos o siguen sin noticias de sus familiares”.

Las autoridades locales también están organizando los entierros de los fallecidos, mientras que los supervivientes, todos de nacionalidad etíope, cuentan con atención médica a su disposición.

Yemen sigue sumido en una devastadora guerra civil que ha durado más de una década. A pesar de este conflicto (y de la creciente inestabilidad en toda la región), los migrantes todavía cruzan el estrecho de Bab el-Mandeb hacia Yemen impulsados ​​por la pobreza, la inseguridad y los crecientes impactos del cambio climático.

Desde el 10 de septiembre, la OIM dijo que su Matriz de Seguimiento de Desplazamientos había observado más de 20.000 “movimientos” desde Etiopía a Djibouti.