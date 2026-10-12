El huracán Simón se acerca a México con vientos de 155 mph y temores de inundaciones

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i Fernando Llano/AP

PUERTO VALLARTA, México — El ojo del huracán Simón estaba justo frente a la costa del Pacífico de México la madrugada del domingo y se esperaba que avanzara tierra adentro más tarde ese día como una tormenta extremadamente poderosa.

Simon se ha fortalecido a 250 kph (155 mph), apenas por debajo del umbral para convertirse en una tormenta de categoría 5, la más alta en la escala de Saffir Simpson. Se encontraba a unos 100 kilómetros (60 millas) al oeste-suroeste de Manzanilla y se movía hacia el noroeste a 9 kph (6 mph).

El huracán podría traer de 10 a 20 pulgadas (25 a 50 cm) de lluvia sobre partes del suroeste de México, y algunas áreas en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco recibirían hasta 30 pulgadas (76 centímetros).

“Estas lluvias producirán inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en zonas de terreno escarpado”, advirtió el centro.

El estado de Jalisco suspendió clases el viernes y lunes en 22 municipios costeros y comenzó a evacuar a decenas de personas de zonas de riesgo. También pidió al sector turístico de Puerto Vallarta, un destino popular para los turistas estadounidenses, que garantice que tanto los trabajadores como los visitantes estén completamente alojados en refugios o zonas seguras.

Las tiendas de conveniencia, hoteles y otros negocios en Puerto Vallarta estaban tapiando sus ventanas el sábado y pocos caminaban por las calles bajo un cielo nublado.

“Esperemos que no nos pegue, ¿no? Que no nos afecte”, dijo Jesús Gómez mientras estaba frente a una tienda y repartía muestras gratis de maní confitado a los transeúntes. “Estaremos trabajando como siempre durante todo el día, pero cuando vengan agentes de Protección Civil y nos digan que debemos cerrar, entonces cerraremos y nos resguardaremos hasta que pase la tormenta”.

El centro de huracanes esperaba una peligrosa marejada ciclónica a lo largo de la costa inmediata cerca y al este de donde el centro toca tierra. La agencia advirtió que cerca de la costa, olas grandes y destructivas acompañarán el oleaje.

El turista canadiense Ed Currie, quien junto a su esposa aún tiene cinco días más para disfrutar de Puerto Vallarta, dijo que el huracán aún no ha afectado sus planes.

“Simplemente quédense en el hotel y miren por la ventana con suerte”, dijo sobre lo que haría la pareja. “Simplemente no sé qué esperar”.