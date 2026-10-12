Adolescente arrestado después de que dos profesores dispararan en una escuela francesa

Un estudiante ha sido arrestado después de que un director y un maestro fueran baleados en una escuela en el sur Francia el lunes por la mañana.

El joven de 14 años ingresó a la escuela secundaria de Lakanal “con una escopeta dentro de un estuche de guitarra” y abrió fuego antes de ser inmovilizado por un miembro del personal, dijeron funcionarios regionales a los medios franceses.

Ningún niño resultó herido y los profesores fueron tratados por lesiones que no ponen en peligro sus vidas, según el alcalde de Aubagne, Jean-Pierre Squillari, quien afirmó que el sospechoso estaba en noveno grado.

Los medios locales informaron que no se pensaba que el incidente estuviera relacionado con las protestas en curso por las condiciones escolares, citando fuentes familiarizadas con la investigación.

El alumno entró en el recinto escolar con un arma antes de que se escucharan varios disparos, dijo a los periodistas la presidenta del consejo departamental de Bouches-du-Rhône, Martine Vassal.

Según los informes, el director, de 53 años, recibió un disparo en la pierna. y espalda baja, mientras que el profesor de 37 años resultó herido en el muslo. Se dice que una tercera persona sufrió heridas leves.

Según el ayuntamiento, el niño fue inmovilizado por un empleado en el pasillo de una escuela y puesto bajo custodia policial.

“Todos los estudiantes fueron inmediatamente confinados y puestos a salvo en cuestión de segundos”, dijo el alcalde Squillari en una actualización en las redes sociales. En el lugar se instaló una unidad de apoyo psicológico para brindar apoyo de emergencia.

“Los niños no vieron prácticamente nada desde que ocurrió en el pasillo”, dijo el alcalde Squillari a los periodistas, pero “psicológicamente, muchos resultaron afectados y los que están en estado de angustia están siendo examinados por el psicólogo”.

Dijo que el sospechoso era un niño “como cualquier otro”.

“El padre había solicitado una reunión con el asesor educativo de la escuela, pero no sabemos nada más”, dijo a la emisora ​​BFMTV.

El Ministro de Educación, Édouard Geffray, visitará el lugar en el sur de Francia con el Ministro del Interior, Laurent Nuñez, el lunes por la tarde.

“Dos miembros del personal del sistema de educación nacional, un director y un profesor, fueron víctimas esta mañana de heridas de bala en el colegio de secundaria Lakanal de Aubagne”, escribió en las redes sociales. “Se dice que un estudiante es el perpetrador”.

Y añadió: “Este acto inaceptable es una prueba más del aumento de la violencia desenfrenada en nuestra sociedad, contra la cual todos debemos adoptar una postura”.