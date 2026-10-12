Los partidos de oposición de la India marchan hacia el tribunal superior mientras aumentan las protestas por las listas de votantes

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i Manish Swarup/AP

NUEVA DELHI – Los partidos de oposición de la India marcharon ante la Corte Suprema el lunes para protestar por una purga de listas de votantes que, según dicen, favorece al partido del primer ministro Narendra Modi, después de que la policía detuviera a miles de activistas durante el fin de semana en una amplia represión en Nueva Delhi.

Varios legisladores de la oposición y miles de partidarios marcharon por la capital y presentaron una petición al presidente del Tribunal Supremo alegando irregularidades en la revisión nacional de las listas de votantes.

Las protestas encabezadas por el movimiento juvenil “Cucaracha” se han intensificado desde que las autoridades electorales comenzaron la revisión el año pasado, eliminando a más de 130 millones de votantes de las listas. Los manifestantes, incluidos partidos de oposición, exigen la dimisión del comisionado electoral en jefe, Gyanesh Kumar.

Los críticos dicen que el proceso tiene motivaciones políticas y corre el riesgo de privar de sus derechos a los votantes elegibles. El Partido Bharatiya Janata de Modi y la Comisión Electoral niegan las acusaciones de manipulación y afirman que la medida es necesaria para eliminar nombres duplicados y no elegibles.

Antes de la marcha, las autoridades cerraron el lunes seis estaciones de metro en la capital y advirtieron sobre interrupciones en el tráfico.

El líder de la oposición, Rahul Gandhi, del Partido del Congreso, describió las crecientes protestas como una lucha para defender la constitución.

“No daremos marcha atrás”, dijo a los periodistas en Nueva Delhi.

Gandhi, descendiente de la dinastía política más influyente de la India, busca convertir las protestas en un desafío más amplio a Modi.

Gandhi atravesó brevemente la multitud en un autobús abierto, agitando una copia de la Constitución de la India. Miles de partidarios de su partido, activistas estudiantiles y otros manifestantes lo siguieron. La participación marcó un marcado contraste con el fin de semana, cuando las autoridades detuvieron brevemente a miles de personas, incluidos líderes del movimiento “Cucaracha” y periodistas, y efectivamente bloquearon gran parte de la capital para evitar protestas a gran escala.

Modi no ha comentado públicamente sobre las protestas, pero los líderes de su partido las han desestimado, y algunos han llamado a los activistas “anarquistas”.

Mientras tanto, la policía de Nueva Delhi anunció el lunes que Jantar Mantar, lugar de protestas masivas desde hace mucho tiempo en la capital, ya no sería un lugar designado para manifestaciones. La policía dijo que se habían elegido tres sitios de reemplazo.

A principios de este año, el movimiento “Cucaracha” organizó una sentada en Jantar Mantar que duró semanas y obligó a la dimisión del ministro de Educación de Modi en julio.