Las plataformas vibratorias son la última tendencia en entrenamiento, pero ¿realmente funcionan?

La última tendencia viral del fitness está literalmente de moda. Las plataformas vibratorias están por todo TikTok y sus devotos dicen que ayudan a tonificar y fortalecer los músculos. ¿Nunca has oído hablar de ellos? “Una plataforma vibratoria, también conocida como placa eléctrica, es una máquina que vibra cuando te paras sobre ella”, dice John Gallucci Jr., doctor en fisioterapia y director ejecutivo de JAG Physical Therapy. “Esto obliga a los músculos a contraerse y relajarse constantemente”.

A diferencia de las zapatillas de deporte, las bicicletas estáticas o las pesas para los tobillos, las plataformas vibratorias parecen un poco más complicadas de usar. ¿Y siquiera funcionan? Para responder estas preguntas y más, hablé con fisioterapeutas: esto es lo que tenían que decir.

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¿Funcionan las placas vibratorias?

Con tantas modas ridículas de bienestar que existen, me sentí escéptico cuando comencé a ver videos de personas paradas sobre estos dispositivos vibratorios en mi feed. Entonces, la primera pregunta que les hice a los expertos con los que hablé fue si realmente tienen algún beneficio. La respuesta: es posible que sí. Hay algo de verdad en su efectividad, pero la investigación detrás de ellos es mixta, por lo que esos beneficios pueden no ser tan fuertes como sugiere la publicidad, dice Thomas R. Denninger, fisioterapeuta de ATI Physical Therapy.

Entonces, ¿qué hacen realmente las placas vibratorias? “Hacen que los músculos se tensen y relajen rápidamente una y otra vez, mientras trabajan para mantener el equilibrio”, dice Denninger. “Debido a que su cuerpo tiene que trabajar un poco más para mantenerse estable, es posible que sienta que todo su cuerpo está trabajando”. Estos son algunos de los beneficios potenciales, según Denninger:

Pueden ayudar a que los músculos se activen y trabajen más, especialmente durante ejercicios simples como sentadillas o puentes.

Debido a que la superficie tiembla, su cuerpo tiene que adaptarse constantemente. Con el tiempo, esto puede ayudar con el equilibrio y la conciencia corporal.

Es posible que se sienta menos rígido después de usarlos porque la vibración aumenta temporalmente el flujo sanguíneo.

Si bien todos estos beneficios son posibles con el uso regular, Denninger enfatiza que una plataforma vibratoria no debe reemplazar el ejercicio regular. “Piense en ello más bien como un refuerzo para el ejercicio, no como una panacea”, dice.

Placas vibratorias de alta calidad

La siguiente lista incluye placas vibratorias recomendadas por expertos. También incluí opciones altamente calificadas con al menos una calificación promedio de 4 estrellas de más de 500 reseñas en minoristas populares.

Tipo: combinación| Peso máximo: 65 libras| Niveles de velocidad: 40| validez: 60 días

A Gallucci le gusta esta plataforma vibratoria porque es compacta, liviana y tiene muchas configuraciones de potencia y velocidad. También viene con un control remoto y bandas de resistencia que puedes usar mientras estás en el plato. La parte superior de la placa está cubierta con un material antideslizante para mantenerte seguro y tiene un asa oculta y ruedas para facilitar su transporte.

Tipo: combinación | Peso máximo: n / A| Niveles de velocidad: 99

Ideal para quienes no tienen mucho espacio, esta plataforma vibratoria tiene poco más de 12 pulgadas de ancho y casi 18 pulgadas de largo. También pesa menos de 20 libras y es la opción más liviana de esta lista. Tiene un revestimiento antideslizante y una gran pantalla LED para que puedas ver tu configuración. También viene con un control remoto y bandas de resistencia que puedes usar mientras estás en el plato.

Tipo: lineal | Peso máximo: n / A| Niveles de velocidad: 7

Si está dispuesto a derrochar, considere esta plataforma vibratoria lineal. Es sencillo de usar y liviano, según Gallucci, quien dice que es una buena opción para principiantes. La máquina tiene tres programas (cardio, desintoxicación y músculo) y tiene un temporizador que puede configurar entre uno y 20 minutos. También viene con un control remoto.

Tipo: combinación| Peso máximo: 400 libras| Niveles de velocidad: 10

Esta plataforma vibratoria puede soportar hasta 400 libras y tiene casi dos pies de ancho para acomodar cuerpos más grandes. También tiene conectividad Bluetooth, por lo que puedes emparejarlo con tu teléfono y transmitir música mientras haces ejercicio. Muchos críticos también señalan que es muy silencioso y ayuda a la recuperación después del entrenamiento.

Tipo: combinación| Peso máximo: 260 libras| Niveles de velocidad: 99

Si tiene problemas con el equilibrio, considere esta plataforma vibratoria con manillar. ¿No lo necesitas? Puedes bajarlo y usar las bandas de resistencia incluidas para mejorar tu entrenamiento. Los críticos también dicen que se siente muy estable. Además de un revestimiento antideslizante, la parte inferior tiene ventosas para ayudar a que se adhiera al suelo.

Cómo comprar una plataforma vibratoria

Si está interesado en agregar una plataforma vibratoria a su rutina de ejercicios, los expertos con los que hablé recomiendan tener en cuenta lo siguiente al comprar:

Tipo: Hay tres tipos diferentes de vibraciones. Las placas oscilantes tienen un movimiento de lado a lado, las placas lineales se mueven hacia arriba y hacia abajo y las placas combinadas hacen ambas cosas. “Cada tipo de placa trabaja diferentes grupos de músculos”, dice Gallucci. Un plato combinado cubrirá más bases, así que me centré en los de esta lista.

Hay tres tipos diferentes de vibraciones. Las placas oscilantes tienen un movimiento de lado a lado, las placas lineales se mueven hacia arriba y hacia abajo y las placas combinadas hacen ambas cosas. “Cada tipo de placa trabaja diferentes grupos de músculos”, dice Gallucci. Un plato combinado cubrirá más bases, así que me centré en los de esta lista. Tamaño: Antes de comprar una plataforma vibratoria, piense dónde la colocará. Querrá asegurarse de que quepa cómodamente en el espacio previsto y de que aguante su peso cómodamente, dice Gallucci. La mayoría de las plataformas vibratorias deberían indicar el peso máximo que pueden soportar.

Antes de comprar una plataforma vibratoria, piense dónde la colocará. Querrá asegurarse de que quepa cómodamente en el espacio previsto y de que aguante su peso cómodamente, dice Gallucci. La mayoría de las plataformas vibratorias deberían indicar el peso máximo que pueden soportar. Ajustes: “Los ajustes de velocidad son importantes”, dice Gallucci. “Una plataforma vibratoria con múltiples opciones de velocidad permite a los usuarios adaptar la intensidad de sus entrenamientos de acuerdo con sus niveles y objetivos de condición física”.

Preguntas frecuentes ¿Cómo se debe utilizar una plataforma vibratoria? Hay varios momentos óptimos para utilizar una plataforma vibratoria. Pueden calentar los músculos antes de un calentamiento, durante un entrenamiento para hacer que movimientos como sentadillas y planchas sean más desafiantes o después de un entrenamiento para ayudar a aliviar la rigidez, dice Denninger. En cuanto a la frecuencia con la que se debe utilizar una plataforma vibratoria, Gallucci sugiere utilizarla de 10 a 20 minutos varias veces a la semana. Y solo para estar seguros: cualquier persona que esté embarazada, tenga un marcapasos, ciertas afecciones cardíacas o inestabilidad de las articulaciones debe hablar con un proveedor antes de usar uno. Denninger ¿Hay alguien que no debería utilizar una plataforma vibratoria? Las plataformas vibratorias son relativamente seguras y pueden ser utilizadas por casi todo el mundo. “Son adecuados para quienes buscan mejorar la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad, y para quienes se recuperan de determinadas lesiones”, dice Gallucci. Dicho esto, es mejor que las personas embarazadas no corran el riesgo de perder el equilibrio. Aquellos con afecciones cardiovasculares, reemplazos de articulaciones o problemas de equilibrio también deben consultar con un médico antes de recurrir a uno, dice Gallucci.

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Juan Gallucci Jr. es doctor en fisioterapia y director ejecutivo de JAG Physical Therapy

es doctor en fisioterapia y director ejecutivo de JAG Physical Therapy Thomas R. Denninger es fisioterapeuta en ATI Fisioterapia

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Soy un editor de comercio en NBC Selected y cubro regularmente temas como belleza, hogar y estilo de vida. Recientemente escribí sobre zapatos de pickleball y máquinas elípticas debajo del escritorio. Para esta historia, entrevisté a fisioterapeutas sobre sus opiniones sobre las placas vibratorias.

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