El Departamento de Justicia inicia una investigación antimonopolio sobre las cadenas de televisión. Y Trump dice que Ucrania necesita un nuevo líder

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Las principales historias de hoy

El presidente Trump insta a los ucranianos a celebrar elecciones en tiempos de guerra y reemplazar al presidente Volodymyr Zelenskyy, quien lo culpa por no poner fin a la guerra. Acusa a Zelenskyy de provocar el aumento de los precios mundiales del combustible debido a los ataques con aviones no tripulados de largo alcance de Ucrania contra las refinerías de petróleo rusas. Trump levantó temporalmente las sanciones al diésel ruso el viernes y afirmó que ambas partes acordaron un “alto el fuego energético”.

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i Roberto Schmidt/Getty Images

ðŸŽ§ Trump ha instado a los ucranianos a elegir un nuevo líder antespero cada vez que hace eso, la popularidad de Zelenskyy aumenta, dice Joanna Kakissis de NPR arriba primero. Añade que, a través de conversaciones con ucranianos en Kiev, emerge un sentimiento común: si bien ven a Zelenskyy como imperfecto, creen que los extranjeros no deberían dictar su proceso electoral o cambios de liderazgo. La mayoría de los ucranianos reconocen que celebrar elecciones ahora sería arriesgado, dado el conflicto en curso, con Rusia bombardeando sus ciudades a diario. Mientras tanto, Zelenskyy dijo ayer que no tenía conocimiento de ningún plan para un alto el fuego, que requeriría que ambas partes dejaran de atacar instalaciones energéticas.

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación antimonopolio formal a cinco importantes cadenas de televisión estadounidenses (ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News) por sus acciones durante una batalla legal por el acceso a la Casa Blanca. Grupos de derechos de prensa han denunciado la medida, que se produce después de que Trump prohibiera a CNN, MSNOW y Politico acceder a la Casa Blanca, citando una cobertura negativa injusta. La administración revocó los pases de prensa de la Casa Blanca a más de 70 periodistas. Las organizaciones de noticias afectadas han presentado una demanda para restablecer su acceso. El Departamento de Justicia alega motivos de seguridad nacional para sus acciones, mientras que un juez federal ordenó temporalmente la restauración de sus pases, y se espera una decisión final el martes por la noche.

NPR confirma que al menos cuatro personas murieron por incidentes relacionados con la tormenta después de que el huracán Isaías azotara la costa del Golfo como tormenta de categoría 2 el viernes por la noche. Los equipos de emergencia en Florida y Alabama están evaluando los daños y los cortes de energía causados ​​por la tormenta. Isaías trajo vientos de 105 mph, rompiendo árboles y cortando el suministro eléctrico, mientras los funcionarios advierten sobre amenazas de inundaciones repentinas más hacia el interior.

Las fuerzas hutíes en Yemen están atacando aeropuertos saudíesincluida una huelga mortal en una terminal de pasajeros en la capital, Riad. Arabia Saudita dice que al menos 20 personas han muerto a causa de estos recientes ataques en la última semana.

ðŸŽ§ Las condenas globales han seguido a estos ataques.pero la atención está puesta en Trump, dice Aya Batrawy de NPR. Los saudíes han solicitado a Estados Unidos apoyo para el reabastecimiento de combustible para sus ataques con aviones de combate contra los hutíes de Yemen, pero Trump aún no ha accedido. Si bien Estados Unidos proporciona información sobre los hutíes, Trump sigue dudando en involucrarse en otra guerra del Golfo, especialmente con los continuos ataques iraníes contra petroleros en el Estrecho de Ormuz. Desde 2015, Arabia Saudita ha luchado contra los hutíes, respaldados por Irán, en un intento fallido de restablecer el gobierno yemení. Estos últimos ataques desafían los esfuerzos del príncipe heredero Mohammed bin Salman por asegurar el país e implementar reformas para atraer inversores y turistas extranjeros, dice Batrawy.

la escucha de hoy

El suicidio es una creciente crisis de salud pública en EE.UU., especialmente dentro de la comunidad negra, donde las tasas han aumentado más del 50% en la última década, según datos de los CDC. Los suicidios de jóvenes negros con armas de fuego superaron a los de jóvenes blancos en 2022. A medida que las iniciativas de salud pública se alejan cada vez más de los problemas que afectan a diferentes comunidades, Edición de la mañanaMichel Martin quiso abordar este tema con cuidado y honestidad. Martin dirigió un evento en vivo titulado Ir allí: una cuestión de vida o muerte, que reunió a médicos, legisladores e individuos afectados por esta epidemia para tratar de descubrir por qué está ocurriendo esta crisis, cómo nos afecta y cómo podemos tomar medidas. Los oradores incluyeron voces influyentes como la directora ejecutiva emérita de BET Debra Lee, la representante Bonnie Watson Coleman, demócrata por Nueva Jersey, el psiquiatra Dr. Paul Nestadt, el campeón retirado de la NFL Vernon Davis, la superestrella de la WWE Ettore “Big E” Ewen y el reverendo Johnny Parker, que es a la vez pastor y consejero. Mira y escucha el evento aquí.

Si usted o alguien que conoce está en crisis, llame o envíe un mensaje de texto al 988 para comunicarse con Suicide and Crisis Lifeline. Puede comunicarse con alguien las 24 horas del día, solo para hablar o para ayudarlo a acceder a la atención.

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i Ethan Miller/Getty Images

El líder de BTS, RM, muestra arte de su colección personal por primera vez en colaboración con el Museo de Arte Moderno de San Francisco. El nombre real del ídolo del K-pop, Kim Nam-joon, ha llevado a la base de fans del grupo, conocida como ARMY, a acuñar el término “Namjooning” para describir los intereses de la estrella. RM colaboró ​​con dos de los curadores del museo para la exposición. RM x SFMOMA: Entre tú y yo. Las obras expuestas presentan en su mayoría la propia colección de arte de RM junto con obras de SFMOMA, como una pintura de Mark Rothko, que se muestra al lado de una de Yun. El director de ventas minoristas del museo, Shane Salvata, dice: “Este es sin duda el mayor inventario que jamás hayamos preparado para una exposición”. Si no puede visitar la exhibición en persona, mire algunas fotos de lo que se exhibe.

3 cosas que debes saber antes de ir

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i Gregorio Borgia/AP

El Papa León XIV anunció el domingo que será operado esta semana para extirpar un “nódulo localizado” en su pulmón, que los médicos encontraron en una “etapa muy temprana”. El Kennedy Center ha nombrado a Rick Canny, un gestor de talentos conocido por trabajar con artistas como ZZ Top y Tommy Lee, como su nuevo director artístico. En la economía actual, muchos solicitantes de empleo enfrentan períodos más largos de desempleo, y casi el 40% agota sus beneficios antes de encontrar un nuevo trabajo.

Este boletín fue editado por Christina Romano. Susana Nuyen contribuido.