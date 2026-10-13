Polonia: Alemania detiene a dos personas en relación con el incendio de Starlink

Funcionarios polacos dijeron el lunes que dos ciudadanos turcos han sido detenidos en Alemania en relación con un incendio el mes pasado en una estación Starlink en Polonia.

El servicio de Internet Starlink basado en satélite es ampliamente utilizado por el ejército de Ucrania, vecina de Polonia, en medio de la invasión rusa.

Funcionarios de varios países de la UE han estado advirtiendo sobre el creciente sabotaje ruso, ataques cibernéticos e híbridos en toda Europa con el objetivo de erosionar el apoyo a Ucrania o impactar a Ucrania directamente.

Los funcionarios polacos no especificaron exactamente dónde ni cuándo fueron supuestamente detenidos los dos hombres en Alemania.

¿Qué dijo Polonia sobre las detenciones y el caso?

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, informó de las detenciones el lunes, y el primer ministro Donald Tusk lo hizo poco después.

“La policía alemana detuvo por encargo de los servicios polacos a dos ciudadanos turcos sospechosos de haber incendiado una estación Starlink en Mazovia”, afirmó en las redes sociales. “Se trata de otro acto de guerra híbrida. Los autores del sabotaje responderán ante la justicia polaca.”

Masovia es la provincia que incluye la capital polaca, Varsovia, no muy lejos de las fronteras orientales de Polonia con Bielorrusia y Ucrania.

Polonia culpa a Rusia por el incidente

El Ministro de Servicios Especiales de Polonia, Tomasz Siemoniak, alegó que Rusia estaba detrás del incidente.

También dijo en una conferencia de prensa que “vale la pena agregar que los servicios rusos recurren cada vez más a personas vinculadas “al inframundo criminal” para tales ataques”.

Rusia suele descartar las afirmaciones europeas de guerra híbrida o sabotaje sistémico como histeria antirrusa o desinformación.

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Editado por: Wesley Rahn