Los registros de llamadas de emergencia de EE. UU. revelan confusión tras la ejecución fallida de Christa Pike

Los registros de llamadas de emergencia han revelado la confusión que se desarrolló entre el personal penitenciario y los encargados de las llamadas de emergencia después de que la ejecución de la asesina convicta Christa Pike saliera mal el mes pasado en Tennessee.

Pike, de 50 años, que mató a Colleen Slemmer junto con su entonces novio en 1995, recibió dos dosis de inyección letal el 30 de septiembre. Una vez que quedó claro que no iba a morir a causa de la dosis, la llevaron al hospital.

La confusión se debió en parte a una aparente desconexión entre el personal penitenciario, según la agencia de noticias AP, que obtuvo por primera vez el audio de las llamadas de emergencia.

Esto supuestamente retrasó el tratamiento de Pike. La BBC ha pedido comentarios al departamento penitenciario del estado.

El departamento aún no ha declarado qué cree que salió mal en el intento de ejecución de Pike. El equipo legal de Pike ha ofrecido la explicación de que el químico pentobarbital que le inyectaron probablemente se extendió debajo de la piel en lugar de llegar al torrente sanguíneo en una cantidad suficiente para matarla.

Pike ya ha sido dada de alta del hospital, aunque en su actualización más reciente sobre su salud, su equipo advirtió que se enfrentaba a un “largo camino hacia la recuperación”. No está claro qué tratamiento está recibiendo, si es que recibe alguno, ahora que ha vuelto a prisión.

Su caso se encuentra ahora en territorio inexplorado, ya que se cree que es la única persona que ha sobrevivido a un intento de ejecución mediante inyección letal.

La madre de Slemmer, que estuvo entre quienes presionaron para que Pike fuera ejecutado, calificó la ejecución fallida como un “desastre”.

El novio de Pike en el momento del asesinato, Tadaryl Shipp, permanece en prisión, ya que se libró de la pena de muerte porque aún no era adulto cuando se cometió el crimen.