Los estafadores románticos son cada vez más difíciles de atrapar. Las consecuencias son costosas.

Para las personas que buscan el amor en línea, encontrar pareja con un estafador podría costarles los ahorros de toda su vida.

Una investigación del Congreso, que comenzó en septiembre de 2025 y duró aproximadamente un año., descubrió que los sistemas de detección de estafas de Tinder lucharon durante años para mantener las cuentas fraudulentas fuera de la aplicación de citas. Desde entonces, la empresa matriz Match Group ha tomado medidas para abordar las deficiencias con nuevos requisitos de verificación y tecnología de detección mejorada.

Las estafas románticas se han convertido en una de las principales formas de fraude financiero en Estados Unidos y les costaron a los estadounidenses casi 1.500 millones de dólares en pérdidas reportadas el año pasado, según la Comisión Federal de Comercio.

“Hay mucho estigma por ser víctima de estafas”, dijo en una entrevista la semana pasada la senadora Maggie Hassan, DN.H., quien inició la investigación junto con la senadora Marsha Blackburn, republicana por Tennessee. “La gente debería entender que personas realmente sofisticadas que hacen todo lo correcto siguen siendo estafadas debido al nivel de tecnología y recursos que estas empresas criminales tienen ahora”.

Caí presa por mi personalidad y porque me sentía sola. Y me avergoncé mucho de lo que pasó. -Sue Nuss, quien habló con el Comité Económico Conjunto del Congreso sobre su experiencia al recurrir a Tinder en busca de compañía.

Hoy en día, los estafadores pueden hacerse pasar por representantes de organizaciones familiares como la YMCA local o un banco, y la accesibilidad de las herramientas de inteligencia artificial hace que sea más fácil que nunca investigar a los miembros de la familia e imitar sus voces. Pero las estafas románticas, dijo Hassan, pueden ser particularmente devastadoras emocionalmente.

Ese fue el caso de Sue Nuss, residente de Pensilvania, quien contó al Comité Económico Conjunto del Congreso su experiencia al recurrir a Tinder en busca de compañía después de perder a su marido. Allí conoció a un hombre que decía ser de Nueva Jersey.

Nuss le dijo a NBC News que, durante un mes y medio, se ganó su confianza con palabras que la hicieron sentir como si realmente la “ve” y la “entienda”.

El informe del comité, publicado el martes, afirmó que el hombre engañó a Nuss con una serie de crisis “fabricadas”: problemas laborales en una plataforma petrolera, un arresto en México, el derrame cerebral de su madre e incluso su funeral, todas excusas para pedirle dinero a Nuss, de 77 años. Cuando los estafadores detrás del perfil intentaron engañarla haciéndole creer que el hombre con el que estaba saliendo había muerto, dijo, se dio cuenta de que todo era una estafa.

“Siempre he sido una persona muy generosa durante toda mi vida y siempre he sido un cuidador”, dijo Nuss a NBC News la semana pasada. â€”Y fui presa. Yo era muy vulnerable. Caí presa por mi personalidad y porque me sentía sola. Y me avergoncé mucho de lo que pasó”.

Días después de que lo que ella pensaba que era una incipiente relación en línea se desmoronara, el estafador de Nuss volvió a aparecer en Tinder con el mismo perfil, dijo en una entrevista.

Pronto, otro grupo se acercó a ella alegando que podían recuperar lo que había perdido. Luego, a través de un elaborado esquema de criptomonedas, ese grupo logró estafar aún más dinero a Nuss. Ella cree que ambos grupos de estafadores estaban conectados, según el informe. Añadió que, en total, perdió más de 700.000 dólares.

â€”Lucho. Algunos días son realmente malos y otros son buenos. Recibo terapia. La próxima semana comenzaré una terapia muy especial llamada EMDR porque es un trauma”, dijo Nuss. “Ahora no confío en mis decisiones”.

El mes pasado, el Congreso aprobó la Ley de Prevención de Estafas Románticas, que requeriría que los proveedores de servicios de citas en línea notifiquen y adviertan a cualquier usuario que reciba mensajes de posibles estafadores. El proyecto de ley espera la firma del presidente Donald Trump.

Este verano, Hassan también presentó una legislación con el senador Rick Scott, republicano por Florida, para crear un portal central de informes para las víctimas de estafas, una iniciativa que, según ella, podría brindarle al gobierno federal las herramientas para detectar patrones en las estafas y cerrarlas de manera más efectiva.

Los estafadores robaron más de 1 billón de dólares en todo el mundo en un año, según un informe de 2024 de la Global Anti-Scam Alliance.

“Las empresas que realizan estafas le están costando a la economía mundial más que el tráfico ilícito de drogas”, afirmó Hassan. “Esto es realmente importante para las personas. Es realmente importante para nuestra economía. Por eso, mientras más gente hable sobre la necesidad de cambiar la forma en que el gobierno federal maneja las estafas, más rápido sucederá”.

La investigación del Comité Económico Conjunto buscó combatir la prevalencia de estafas románticas en plataformas propiedad de Match Group, la empresa de citas en línea más grande del mundo, con una cartera que incluye Tinder, Hinge, Match y Plenty of Fish.

Descubrió que durante el tercer trimestre de 2025, casi 1,5 millones de estafadores u otros malos actores en Tinder y Hinge coincidieron con alguien. Casi 500.000 de esas cuentas intercambiaron información de contacto con otros usuarios.

Los documentos internos compartidos voluntariamente con el comité señalaron que la mayoría de los modelos de estafas de detección de aprendizaje automático de Tinder no se habían actualizado en años, y los miembros del personal de Match Group descubrieron que los estafadores podían eludir rápidamente las reglas de detección de mosaicos de la compañía. El exceso de falsos positivos también abrumó a los moderadores humanos que intentaban detectar cuentas peligrosas.

El comité escribió que acoge con agrado los cambios que Match Group ha realizado para abordar esas preocupaciones.

Match Group implementó nuevos modelos de detección durante la segunda mitad de 2025 y la primera mitad de 2026 para detectar mejor a los malos actores, según el informe del comité. Este año, introdujo 169 reglas automatizadas y “mejoró” otras 108 destinadas a atacar y eliminar actores no auténticos.

Una de sus implementaciones clave es una verificación facial biométrica obligatoria para todos los usuarios nuevos en Tinder y Hinge, destinada a evitar que los usuarios creen múltiples cuentas y garantizar que los usuarios prohibidos no puedan crear cuentas nuevas.

Yoel Roth, vicepresidente senior de confianza y seguridad de Match Group, dijo a NBC News que la compañía está “agradecida de que el Comité haya reconocido nuestros avances significativos para proteger a nuestros usuarios contra estafas románticas”.

“Dicho esto, el informe caracteriza erróneamente tanto la escala histórica de nuestra inversión como el trabajo ya completado. Además de nuestro compromiso con el Comité durante el año pasado, hemos logrado los mayores avances en seguridad en la historia de Match Group”, escribió Roth en un comunicado. “La confianza y la seguridad son una prioridad fundamental y tenemos la intención de continuar liderando la industria en la creación de herramientas que promuevan conexiones auténticas y seguras”.

Gran parte de ese trabajo de seguridad, incluidos los controles faciales, ya estaba en marcha antes de la investigación del comité, según Match Group. Informa haber visto una reducción de aproximadamente el 60% en la exposición a malos actores en todos los mercados desde que comenzaron las revisiones faciales.

Hassan dijo de manera similar que esas medidas “ya han tenido éxito en reducir drásticamente la cantidad de coincidencias que sus clientes tienen con un estafador”.

“Sin embargo, necesitan hacer más porque todavía hay lagunas en sus sistemas”, añadió. “Y tendrán que mantenerse alerta de nuevas maneras, porque los delincuentes siempre están cambiando su tecnología y también sus tácticas”.