Arabia Saudita está luchando para hacer frente a los ataques de la milicia hutí alineada con Irán en Yemen.

La milicia hutí de Yemen, alineada con Irán, continúa intensificando sus ataques contra Arabia Saudita, dirigidos a instalaciones energéticas pero, sobre todo, a aeropuertos.

El sábado, un ataque con misiles contra el aeropuerto internacional de Riad mató a 13 personas e hirió a más de 300. En un segundo ataque el domingo, la milicia mató a otro civil e hirió a otros 11.

Según sus propias declaraciones, los hutíes también atacaron el aeropuerto saudí de Dammam y dos instalaciones petroleras en las últimas 24 horas. El ministro de Energía saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, advirtió sobre las consecuencias para la seguridad energética y anunció una respuesta contundente.

Según un informeSegún el grupo de expertos estadounidense American Enterprise Institute, Arabia Saudita está apuntando a plataformas de lanzamiento de misiles, instalaciones de almacenamiento y otras infraestructuras militares de los hutíes en Yemen. El instituto cita al portavoz militar saudita Turki al-Maliki en su informe del 11 de octubre diciendo que ya han sido destruidos 136 objetivos militares.

Sin embargo, los años de intervención militar liderada por Arabia Saudita entre 2015 y 2022 en Yemen no han logrado derrotar a la milicia hutí. Además, la coalición internacional liderada por Arabia Saudita formada en 2015 se ha desmoronado y los Emiratos Árabes Unidos han retirado sus tropas.

Los hutíes, alineados con Irán, no sólo controlan grandes zonas del norte de Yemen sino también, cada vez más, la costa occidental, desde donde interrumpen el transporte marítimo internacional a través del Mar Rojo y el estratégicamente importante estrecho de Bab el-Mandeb. A principios de septiembre, los drones también dañaron gravemente el oleoducto saudí Este-Oeste. El cierre temporal perturbó las exportaciones de petróleo y aumentó los riesgos para los mercados energéticos.

¿Por qué los saudíes no pueden derrotar a los hutíes? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Arabia Saudita pide a Pakistán, Turquía y Estados Unidos

Desde hace semanas, el gobierno saudita busca aliados en la lucha contra la milicia hutí. A finales de septiembre, el Reino Unido y Francia prometieron apoyo militar para defender la infraestructura saudí. Londres ofreció reabastecimiento aéreo de combustible para los aviones de combate saudíes, mientras que París anunció que proporcionaría tropas, sistemas de radar y tecnología de defensa aérea para proteger la terminal petrolera de Yanbu.

Sin embargo, aunque Estados Unidos se negó recientemente a luchar junto a Arabia Saudita contra los hutíes, ahora podría haber un cambio de opinión en Washington, escribe el analista político Osamah Al-Rawhani en un estudio.por el centro de estudios yemení Sanaa Center for Strategic Studies.

Señala que aún está por verse si esto realmente podría conducir a una ofensiva exitosa, ya que conservar los territorios capturados y lanzar contraataques requiere importantes recursos financieros, compromiso político y la determinación necesaria.

En su opinión, es cuestionable que Arabia Saudita sea capaz de reunir la perseverancia necesaria. Sin embargo, el reino podría cambiar su estrategia actual. “Si los costes de la guerra siguen aumentando, Riad podría buscar una manera de retirarse del conflicto”, afirma Al-Rawhani.

Los observadores señalan que Arabia Saudita se enfrenta a una guerra asimétrica, ya que los hutíes no necesitan ganar militarmente para alterar la Visión 2030 de Arabia Saudita y las exportaciones de petróleo. Imagen: Osamah Abdulrahman/AP Photo/dpa/Picture Alliance

La guerra asimétrica de Arabia Saudita contra los hutíes

Marcus Schneider, director de proyectos del Centro de Expertos en Paz y Seguridad en Oriente Medio y África del Norte de la Fundación Friedrich Ebert, comparte una opinión similar.

“Para eliminar a los hutíes se necesitarían tropas terrestres, pero Riad no tiene experiencia en este tipo de guerra, especialmente en un país extranjero”, dijo Schneider recientemente a DW. Como tal, cree que los líderes sauditas están menos preocupados por lograr una victoria militar que por reducir su vulnerabilidad, asegurar la coalición más amplia posible de socios y ganar espacio de maniobra política.

“Los hutíes están bien arraigados en Yemen y pueden soportar golpes considerables. Sobre todo, Arabia Saudita necesita estabilidad para su conjunto de reformas Visión 2030 y eso está actualmente más lejos que nunca”, afirmó Schneider.

Añadió que la asimetría militar también es un factor clave: Arabia Saudita posee armas modernas y gasta enormes sumas de dinero en sus fuerzas armadas. Los hutíes, por otra parte, no necesitan ganar una guerra convencional. Les basta con desplegar misiles y drones, amenazar la infraestructura y perturbar el tráfico marítimo.

El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman (centro) espera apoyo militar de sus aliados de defensa Pakistán y Turquía. Imagen: Presidencia turca/UPI Photo/newscom/picture Alliance

¿Están cambiando de rumbo los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Turquía?

Arabia Saudita también podría recurrir a otro socio en la región: los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Según informes de los medios, Anwar Gargash, un alto asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, se pronunció a favor de una cooperación de seguridad más estrecha entre los estados del Golfo. “Todos somos objetivos”, afirmó en X.

Los ataques hutíes contra Arabia Saudita han socavado la seguridad de toda la región, señala. “Es necesario revitalizar la cooperación entre los Estados del Golfo, particularmente en las áreas de seguridad y defensa, y fortalecer el sistema de seguridad colectiva”, añadió Gargash.

Pakistán, que firmó el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca a principios de agosto junto con Arabia Saudita y Turquía, también descartó inicialmente una intervención militar.

Sin embargo, según informes de los medios de comunicación, ahora se dice que el país está llevando a cabo ataques aéreos contra posiciones hutíes con misiles y drones, afirmación que Islamabad niega. Pakistán no tiene intención de desplegar tropas terrestres. Turquía, otro miembro del Pacto de La Meca, descarta una operación militar ofensiva pero está proporcionando equipo de defensa aérea.

Arabia Saudita puede así contar con apoyo militar adicional, según un análisispor el centro de estudios estadounidense Soufan Center. Sin embargo, si esto resultará en una estrategia eficaz depende de si los socios van más allá de los ataques aéreos limitados y las expresiones políticas de solidaridad y de si las fragmentadas fuerzas del gobierno yemení pueden coordinar mejor sus operaciones militares.

Mientras tanto, Irán se ha ofrecido a actuar como mediador entre Arabia Saudita y los hutíes. Sin embargo, dado el apoyo de Irán a los hutíes y los recientes ataques contra Arabia Saudita, es cuestionable si Arabia Saudita aceptará esta oferta.

Arabia Saudita y Estados Unidos son aliados, mientras que Irán y Estados Unidos han estado en guerra desde febrero. Tampoco está claro si Teherán ejerce suficiente influencia sobre la milicia yemení como para persuadirla de que detenga los ataques.

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Este artículo fue publicado originalmente en alemán.