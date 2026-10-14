Rusia arresta a un periodista japonés por presunto espionaje

Las autoridades rusas arrestaron a un periodista japonés bajo sospecha de espionaje, acusándolo de recopilar información relacionada con las capacidades de defensa de Moscú para Tokio.

El periodista, identificado como Yuki Imai del periódico Hokkaido Shimbun, fue detenido en la región oriental de Sakhalin, un día antes de su salida de Rusia. Fue trasladado en avión a Moscú, donde un tribunal ordenó que fuera puesto en prisión preventiva, según informes rusos.

Japón dice que todavía está buscando detalles sobre el arresto y no ha podido contactarlo.

El arresto se produce cuando las tensiones empeoran entre las dos naciones después de que el líder ruso Vladimir Putin visitara las disputadas Islas Kuriles, reclamadas por ambos países, en agosto.

Las autoridades rusas alegan que Imai “actuó siguiendo instrucciones de [Japan’s] servicio de inteligencia nacional” para recopilar información sobre las personas involucradas en una operación militar especial en las Islas Kuriles, informó la agencia estatal de noticias TASS.

Las islas Kuriles se encuentran entre Hokkaido, en el norte de Japón, y la península rusa de Kamchatka. El archipiélago es administrado por Rusia, pero cuatro de las islas más meridionales son reclamadas por Japón, que las llama Territorios del Norte.

Imai ha sido llevado a Moscú y permanecerá en prisión preventiva hasta el 12 de diciembre, antes de que comience su juicio, según Interfax, otra agencia de noticias rusa.

Los condenados por espionaje en Rusia pueden ser condenados a hasta 20 años de prisión.

“Los intentos de Tokio de utilizar a sus corresponsales en Rusia, que tienen estatus de periodistas extranjeros, para recopilar información destinada a socavar la seguridad de nuestro país son lamentables”, dijo el martes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, en un comunicado.

“No podemos dejar de señalar que el incidente de hoy no es un incidente aislado”, señaló, pero no nombró a otros periodistas o medios de comunicación que supuestamente estén involucrados en actividades similares.

Japón no ha comentado extensamente sobre el arresto. El martes, el primer ministro Sanae Takaichi dijo que las autoridades están “verificando los hechos” y “responderán apropiadamente” a partir de entonces.

El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, dijo en una conferencia de prensa que Japón no estaba al tanto del arresto hasta el anuncio y que aún no había tenido contacto con el periodista.

El trabajo publicado de Imai ha cubierto las relaciones de Rusia con Corea del Norte y la vida en Sajalín.

Hokkaido Shimbun publicó un informe sobre el arresto sin nombrar al periodista. “Aún estamos confirmando los detalles. Garantizar la seguridad del periodista es nuestra principal prioridad”, dijo en respuesta a las preguntas de la BBC.

Rusia y Japón han estado enfrascados en una disputa sobre las Kuriles durante décadas, y esa es la razón principal por la que Moscú y Tokio no firmaron un tratado de paz después de la Segunda Guerra Mundial.

Takaichi criticó duramente la visita de Putin – la primera a las islas – diciendo que “hirió los sentimientos del pueblo japonés” y es “incompatible con la posición consistente de Japón sobre los Territorios del Norte”.

Moscú desestimó sus comentarios como “políticamente inapropiados” y “legalmente infundados”.

A lo largo de los años, los intentos de resolver la disputa territorial han logrado pocos avances. Los lazos bilaterales también se han mantenido fríos, y Japón impuso sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania en 2022.

La semana pasada, Moscú volvió a enojar a Tokio al solicitar la extradición del presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), que es japonés.

El presidente Tomoko Akane, junto con otros funcionarios de la CPI, ha sido incluido en la lista de buscados de Rusia desde 2023 después de que el tribunal emitiera una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania.

En 2023, Rusia detuvo a Evan Gershkovich, del Wall Street Journal, por cargos de espionaje y posteriormente lo condenó a 16 años de prisión.

Gershkovich, ciudadano estadounidense, fue liberado en un intercambio de prisioneros en 2024, el mayor intercambio desde que terminó la Guerra Fría en 1991.

En 2019, Moscú detuvo a un periodista japonés anónimo de Kyodo News bajo sospecha de intentar obtener secretos militares. Al periodista, que fue detenido en Vladivostok, se le ordenó abandonar el país en un plazo de 72 horas.

Información adicional de Chie Kobayashi