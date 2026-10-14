Propietarios de la NFL aprueban la venta de los Seahawks a la familia Khosla

La venta de los Seattle Seahawks del patrimonio de Paul G. Allen a la familia Khosla fue aprobada en votación unánime por los propietarios de la NFL el miércoles, acercando la transacción un gran paso más a su finalización.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció la venta luego de una reunión y votación de los propietarios de la NFL en Atlanta, luego presentó a la familia Khosla, que estuvo representada por Vinod Khosla, Neeru Khosla, su hijo, Neal Khosla, y su hija, Nina Khosla.

“Es un gran honor estar aquí”, dijo Vinod Khosla. “Quiero comenzar agradeciendo a Jody Allen y Allen Trust por confiarnos esta franquicia. Roger ha sido increíblemente útil, y el personal de la NFL ha sido increíblemente útil para llegar aquí. Como dijo Roger, es bastante simple cuando el equipo está funcionando tan bien como lo está hoy. ¿Con qué frecuencia puedes comprar una franquicia que acaba de ganar el Super Bowl? Entonces, somos increíblemente afortunados y nos sentimos honrados por este regalo, diría yo, de Allen Trust. Habiendo estado en Lumen Field y viendo los 12 en todas partes, me Quiero agradecerles por su pasión y fervor, y la comunidad de Seattle es increíblemente valiosa, por lo que también esperamos involucrarnos mucho más con la comunidad”.

Vinod Khosla enfatizó que, dado el éxito de la franquicia dentro y fuera del campo, él y su familia vendrán a aprender.

“La tarea que tenemos por delante es bastante simple: mantener viva la racha ganadora, conseguir otro Super Bowl”, dijo Vinod Khosla. “Eso es simple. En general, nuestro enfoque estará centrado en el largo plazo, esa es siempre nuestra inclinación. Así que siga ganando, adopte un enfoque a largo plazo y aprenda mucho. No sabemos lo suficiente y los otros propietarios han sido increíblemente acogedores y dispuestos a enseñarnos, así que aprenderemos mucho. Aprenderemos de la gerencia y veremos qué recomiendan. Estaremos en modo de aprendizaje durante bastante tiempo”.

La familia Khosla anteriormente tenía una participación minoritaria en los 49ers (Vinod y Neeru han vivido en la misma casa en el Área de la Bahía desde 1986) y han sido fanáticos del fútbol durante décadas, llevando a sus hijos a los juegos locales de los 49ers, por lo que cuando surgió la rara oportunidad de comprar un equipo, particularmente uno con el pedigrí de los Seahawks, no fue una decisión difícil.

“Somos grandes fanáticos del fútbol americano y estas oportunidades, especialmente los equipos ganadores del Super Bowl, rara vez se presentan, así que estábamos muy emocionados de tener la oportunidad”, dijo Vinod Khosla. “Y he estado vinculado a la comunidad tecnológica de Seattle durante mucho tiempo, por lo que fue bastante fácil dar el salto”.

Vinod Khosla también envió un mensaje a los fanáticos de los Seahawks, diciendo que se sentía honrado de unirse a ellos.