Artă și anarhie în vremuri tulburi

ÃŽn iunie 2024, o echipÄƒ curatorialÄƒ din care am fÄƒcut parte a organizat o expoziÈ›ie despre cenzurÄƒ, cu titlul â€žUnSaidâ€, Ã®ntr-un spaÈ›iu artistic din ZÃ¼rich. Printre lucrÄƒrile expuse s-au numÄƒrat desene ale artistului ucrainean David Cicikan.

David e descendentul unei familii de artiÈ™ti care numÄƒrÄƒ cÃ¢teva generaÈ›ii: fiul lui Ilia Cicikan, reprezentant al Noului Val Ucrainean È™i membru al comunitÄƒÈ›ii artistice â€žComuna din Parisâ€, nepotul non-conformistului Arkadii Cicikan È™i strÄƒnepotul pictorului sovietic Leonid Cicikan, reprezentant al realismului socialist. Dar cu toatÄƒ moÈ™tenirea sa, artistul È™i-a impus propria identitate artisticÄƒ È™i politicÄƒ â€“ asumat de stÃ¢nga, anti-autoritaristÄƒ È™i de orientare internaÈ›ionalistÄƒ.

ÃŽncepÃ¢nd din 2014, dupÄƒ protestele Euromaidan È™i izbucnirea rÄƒzboiului din Â Donbas, ultranaÈ›ionaliÈ™tii ucraineni au Ã®nceput sÄƒ distrugÄƒ expoziÈ›iile cu lucrÄƒrile lui Cicikan.

ÃŽn ianuarie 2024, Muzeul NaÈ›ional de ArtÄƒ din Odesa i-a anulat expoziÈ›ia â€žCu panglici È™i steaguriâ€ Ã®n urma unei campanii online de presiune din partea unor critici care susÈ›ineau cÄƒ lucrÄƒrile sale â€“ care-È™i propuneau portretizarea apÄƒrÄƒtorilor ucraineni prin prisma anarhismului â€“ pun semnul egal Ã®ntre soldaÈ›ii ucraineni È™i cei ruÈ™i, o afirmaÈ›ie pe care Cicikan a respins-o ca fiind o interpretare greÈ™itÄƒ a artei sale.

ÃŽn ciuda convingerilor sale anarhiste, s-a Ã®nrolat Ã®n armatÄƒ â€“ o decizie care poate pÄƒrea contradictorie, dar despre care cei care l-au cunoscut spun cÄƒ era Ã®n deplin acord cu opiniile lui. Cicikan a fost ucis pe front Ã®n august 2024.

Prietenul sÄƒu, cineastul Oleksii Radinski, vede Ã®nrolarea ca pe o continuare a rezistenÈ›ei sale de-o viaÈ›Äƒ Ã®mpotriva imperialismului, fascismului È™i È™ovinismului. â€žPentru el â€“ ca pentru foarte mulÈ›i dintre noi, ucrainenii â€“, armata rusÄƒ reprezintÄƒ Ã®ntr-adevÄƒr fascismul modern, un lucru Ã®ncÄƒ greu de Ã®nÈ›eles pentru mare parte din publicul largâ€, a declarat Radinski pentru Kyiv Independent.

Irina Zherebkina, profesoarÄƒ de teoria culturii la Universitatea NaÈ›ionalÄƒ V. N. Karazin din Harkov, a scris pe E-flux cÄƒ motivul pentru care lucrÄƒrile lui Cicikan au fost atacate È™i cenzurate este cÄƒ a contestat ierarhia vieÈ›ilor omeneÈ™ti impusÄƒ de rÄƒzboiul ruso-ucrainean.

â€žCicikan n-a plecat pe front ca sÄƒ apere cadrul Ã®n care vieÈ›ile oamenilor din popor nu valoreazÄƒ la fel de mult ca vieÈ›ile elitelor. A plecat din solidaritate cu cei pe care ideologia naÈ›ionalistÄƒ Ã®i eticheteazÄƒ ca Â«neÃ®nsemnaÈ›iÂ» sau Â«neeroiciÂ»â€, scrie ea.

â€žArtistul existÄƒ doar Ã®n mÄƒsura Ã®n care-È™i percepe opera Ã®mpreunÄƒ cu cei care alcÄƒtuiesc publicul sÄƒu, Ã®n pluralitatea unui Â«noiÂ» precar. David a luptat È™i a murit tocmai pentru un astfel de Â«noiÂ» uncrainean precar.â€

Belarus: Un ghimpe Ã®n coasta lui LukaÈ™enko

Sute de mii de oameni au pÄƒrÄƒsit Belarusul vecin dupÄƒ alegerile prezidenÈ›iale din 2020. DeÈ™i peste cinci sute de deÈ›inuÈ›i politic au fost eliberaÈ›i recent, peste o mie rÄƒmÃ¢n dupÄƒ gratii, iar valul de represiune nu dÄƒ semne de domolire.

ÃŽn acelaÈ™i timp, politica occidentalÄƒ faÈ›Äƒ de Belarus s-a schimbat semnificativ. UE include ferm Belarus Ã®n aceeaÈ™i categorie a agresorilor din care face parte Rusia. Sprijinul necondiÈ›ionat de dupÄƒ proteste lasÄƒ treptat locul restricÈ›iilor pentru cetÄƒÈ›enii belaruÈ™i, Ã®n timp ce È›ara Ã®nsÄƒÈ™i e vÄƒzutÄƒ tot mai mult ca o gaurÄƒ neagrÄƒ â€“ o È›arÄƒ rÄƒtÄƒcitÄƒ, ai cÄƒrei locuitori par sÄƒ-È™i merite soarta.

ÃŽn 2021, artistul belarus Ales PuÈ™kin a fost condamnat la cinci ani de Ã®nchisoare pentru un tablou. De profesie restaurator de artÄƒ, PuÈ™kin È™i-a dedicat viaÈ›a restaurÄƒrii patrimoniului arhitectural al È›Äƒrii, Ã®n principal biserici. A criticat fÄƒtiÈ™ guvernul, avÃ¢nd la activ decenii de performance-uri artistice non-conformiste Ã®n care a contestat puterea.

ÃŽn 1999 a realizat unul dintre cele mai celebre performance-uri din cariera sa, rÄƒsturnÃ¢nd o roabÄƒ cu bÄƒlegar Ã®n faÈ›a palatului preÈ™edintelui Aleksandr LukaÈ™enko. DupÄƒ care a Ã®nfipt cu grijÄƒ Ã®n vÃ¢rful mormanului o pancartÄƒ de lemn, cu un mesaj de recunoÈ™tinÈ›Äƒ â€žpentru truda saâ€, iar deasupra a aÈ™ezat un portret al lui LukaÈ™enko, fost È™ef al unei ferme de stat Ã®n epoca sovieticÄƒ, È™i l-a strÄƒpuns cu o furcÄƒ.

â€žPentru mine, performance-ul a fost Ã®ntotdeauna un mod de a juca rolul nebunului sfÃ¢ntâ€, a declarat PuÈ™kin. â€žSÄƒ joci rolul nebunului sfÃ¢nt e cea mai Ã®naltÄƒ formÄƒ de libertate care a existat vreodatÄƒ Ã®n È›ara noastrÄƒ. AutoritÄƒÈ›ile nu pedepseau pe nimeni pentru asta: stÄƒteau È™i ascultau, tremurÃ¢nd de o groazÄƒ miticÄƒ, È™i Ã®ncercau sÄƒ priceapÄƒ, sÄƒ-È™i explice ce Ã®nseamnÄƒ. Limbajul esopic Ã®nfloreÈ™te Ã®n È›Äƒrile supuse represiunii. E singurul tip de artÄƒ liberÄƒ È™i, Ã®n general, e lÄƒsatÄƒ Ã®n pace.â€

ÃŽn 1996, Ã®ntr-o bisericÄƒ recent reconstruitÄƒ din oraÈ™ul sÄƒu natal, Bobr, a dezvÄƒluit o picturÄƒ muralÄƒ monumentalÄƒ, reprezentÃ¢nd Judecata de Apoi. Chipurile unora dintre pÄƒcÄƒtoÈ™ii osÃ¢ndiÈ›i aminteau de LukaÈ™enko, de capul Bisericii Ortodoxe Belaruse È™i de alÈ›i Ã®nalÈ›i funcÈ›ionari ai statului, stÃ¢rnind scandal dupÄƒ ce imaginile au fost difuzate la televizor. Partea scandaloasÄƒ a lucrÄƒrii murale a fost imediat acoperitÄƒ cu alte picturi.

PuÈ™kin se afla la Kiev, prezentÃ¢ndu-È™i lucrÄƒrile Ã®ntr-o expoziÈ›ie dedicatÄƒ artei protestatare contemporane din Belarus, cÃ¢nd a aflat cÄƒ i se deschisese dosar penal, dar a ales sÄƒ se Ã®ntoarcÄƒ acasÄƒ, pe deplin conÈ™tient de ceea ce-l aÈ™tepta.

Moartea sa la cincizeci È™i È™apte de ani, Ã®ntr-un spital penitenciar, unde i s-a acordat prea tÃ¢rziu asistenÈ›Äƒ medicalÄƒ, a fost o pierdere imensÄƒ pentru arta contemporanÄƒ belarusÄƒ.

Rusia: Subminarea rÄƒzboiului prin artÄƒ

La o cÄƒutare online dupÄƒ numele artistului Serghei Prokofiev, cele mai multe rezultate vor fi despre tizul sÄƒu celebru, compozitorul. FireÈ™te cÄƒ actualul Prokofiev nu putea ignora aceastÄƒ coincidenÈ›Äƒ.

ÃŽn 2014-2015, la Ã®nceputul conflictului ruso-ucrainean, un eveniment-cheie a fost bÄƒtÄƒlia pentru aeroportul din DoneÈ›k. Cu trei ani Ã®n urmÄƒ, aeroportul primise numele compozitorului Prokofiev, nÄƒscut Ã®n satul Sontsovka, astÄƒzi parte din Regiunea DoneÈ›k. Pe cÃ¢nd trÄƒia Ã®ncÄƒ Ã®n Rusia, artistul a folosit un stilou 3D ca sÄƒ reconstituie turnul aeroportului din DoneÈ›k, distrus de bombardamente. De atunci, realitÄƒÈ›ile rÄƒzboiului au rÄƒmas centrale Ã®n opera sa.

Ca reacÈ›ie la evenimentele curente, artistul apeleazÄƒ deseori la instrumente È™i materiale neconvenÈ›ionale. De pildÄƒ, Ã®ntr-una dintre seriile sale cele mai recente, Ã®n care exploreazÄƒ mecanismele de apÄƒrare psihologice Ã®n faÈ›a stresului, a Ã®mbrÄƒcat mai multe figurine de plastic Ã®n â€žcarapaceâ€ de cupru, scufundÃ¢ndu-le Ã®ntr-o soluÈ›ie chimicÄƒ.

Atunci cÃ¢nd Prokofiev deseneazÄƒ cu un stilou 3D, subiectele sale sunt aproape Ã®ntotdeauna fragile, eterice È™i efemere: clÄƒdiri distruse de rÄƒzboi È™i soldaÈ›i cÄƒzuÈ›i din ale cÄƒror trupuri inerte, anonime, creÈ™te floarea-soarelui.

LucrÄƒrile pe care le-am prezentat Ã®n expoziÈ›ia de la ZÃ¼rich au fost create prin arderea unor sculpturi 3D mai vechi ale artistului È™i folosirea plasticului carbonizat pentru imprimare. La fiecare imprimare, imaginea devine È™i mai È™tearsÄƒ. Imaginea trimite la dezertori â€“ figuri care s-au È™ters din memoria colectivÄƒ. Milioane de oameni au fugit din È›arÄƒ, sperÃ¢nd sÄƒ evite mobilizarea pe front.

ÃŽn lucrÄƒrile originale È™i adesea poetice ale lui Prokofiev, puterea e subminatÄƒ. ÃŽn â€žArtificii Ã®n mlaÈ™tinÄƒâ€ (vezi mai sus), acest simbol al forÈ›ei militare È™i patriotismului unui imperiu, folosit adesea Ã®n timpul paradelor militare, e filmat de aceastÄƒ datÄƒ Ã®n pÄƒdurile Ã®ndepÄƒrtate ale Rusiei, printre mlaÈ™tini mÃ¢loase, reflectÃ¢nd zbuciumul care mocneÈ™te Ã®n adÃ¢ncurile societÄƒÈ›ii ruse.

Artistul Ã®È™i propune sÄƒ nu atragÄƒ atenÈ›ia asupra sa sau asupra activitÄƒÈ›ii sale, preferÃ¢nd sÄƒ lase lucrÄƒrile sÄƒ vorbeascÄƒ. ÃŽn numeroasele noastre conversaÈ›ii, a ezitat sÄƒ vorbeascÄƒ pe larg despre â€žrolul arteiâ€. Spune cÄƒ arta acestei perioade ar trebui sÄƒ fie despre introspecÈ›ie la scarÄƒ naÈ›ionalÄƒ â€“ o dorinÈ›Äƒ care nu corespunde neapÄƒrat realitÄƒÈ›ii.

â€žArta poate surprinde Ã®n continuare È™i ceea ce se Ã®ntÃ¢mplÄƒ. Arta poate fi terapie. Arta foloseÈ™te imagini. Poate pÄƒcÄƒli mecanismul de apÄƒrare al psihicului È™i intra [pe] uÈ™a din dos a conÈ™tiinÈ›ei.â€ A mai adÄƒugat cÄƒ arta Ã®i poate ajuta pe oameni È™i sÄƒ facÄƒ faÈ›Äƒ ororii È™i s-o Ã®nÈ›eleagÄƒ.

L-am Ã®ntrebat dacÄƒ activitatea lui artisticÄƒ are temelii anarhiste. â€žBineÃ®nÈ›eles cÄƒ da. N-am teoretizat niciodatÄƒ, dar solidaritatea, responsabilitatea È™i autoorganizarea au fost dintotdeauna importante. Iar cÃ¢nd te naÈ™ti Ã®n Rusia, ideea de Â«stat ca principal duÈ™manÂ» se impune imediat â€“ un bandit sedentar clasic.â€

ÃŽn â€žDespre tiranieâ€, filozoful Leo Strauss scrie cÄƒ fiecare subiectivitate creatoare reprezintÄƒ o ameninÈ›are pentru stat tocmai pentru cÄƒ nu Ã®mbrÄƒÈ›iÈ™eazÄƒ rolurile È™i identitÄƒÈ›ile care-i sunt prescrise de ideologia oficialÄƒ. Impredictibilitatea sa creatoare ameninÈ›Äƒ statul, care preferÄƒ conformismul Ã®n detrimentul imaginaÈ›iei.

Reducerea vieÈ›ii la ideologie, aplatizarea complexitÄƒÈ›ii umane Ã®n sloganuri, simboluri È™i adevÄƒruri aprobate oficial e specialitatea propagadei. Arta a fost dintotdeauna â€“ È™i rÄƒmÃ¢ne â€“ unul dintre modurile de a lupta cu asta.