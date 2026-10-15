Noticias de transferencia de Nicolas Jackson: Villa cerca de un movimiento de £ 65 millones para el delantero del Chelsea mientras Ollie Watkins se acerca a la salida

Villa Aston están cerca de llegar a un acuerdo para fichar al delantero Nicolas Jackson Chelsea en un acuerdo por valor de hasta 65 millones de libras esterlinas que permitirá a Villa vender Ollie Watkins.

Existe un amplio acuerdo entre los clubes sobre los términos de la transferencia de Jackson, de 25 años, y el Chelsea está listo para alcanzar el precio de venta con una suma inicial de alrededor de £47,5 millones con £17,5 millones adicionales en complementos.

Si el internacional senegalés acepta los términos personales y completa el cambio a Villa, se espera que su llegada desencadene el traslado del internacional inglés Watkins al Al-Hilal de la Pro League saudita.

Un acuerdo por valor de alrededor de £ 51 millones hará que el jugador de 30 años abandone Villa Park, habiéndose unido al club procedente de Brentford en 2020 y convirtiéndose en su goleador récord de la Premier League con 91.

Villa se había estado preparando para vender a Watkins, pero necesitaba reemplazarlo antes de aprobar un movimiento. Se perdió la derrota del domingo por 4-0 en Brighton y el técnico Unai Emery dijo que dependía de él y de su agente explicar el motivo.

La mudanza de Jackson sigue sujeta a que se acuerden términos personales, pero las negociaciones están en una etapa avanzada, y se espera que Jackson se reúna con Unai Emery después de haber jugado con el técnico de Villa en el club español Villarreal.

Villa también está dispuesta a permitir que Tammy Abraham se una al Ipswich Town en calidad de cedida.

El jugador de 28 años está contento en Villa, pero el delantero está listo para mudarse a Portman Road, aunque no se espera que se incluya ninguna opción u obligación de compra en el acuerdo.

Se convertiría en el último jugador en la reconstrucción de verano del Villa tras las llegadas del fichaje récord Johan Manzambi, el mediocampista Joao Gomes, el portero Zion Suzuki y el defensa Matteo Ruggeri.

Sin embargo, también ha habido una salida significativa del club y la salida de Watkins significaría que habían vendido cinco del once inicial que ganó la Europa League en mayo.

Morgan Rogers, Youri Tielemans, Lucas Digne y Ezri Konsa ya se fueron y se espera que el portero Emiliano Martínez también se vaya.

El Chelsea está sopesando una jugada para el argentino, que ahora se considera excedente de requisitos después de que Suzuki llegó procedente del Parma.

Al fichar a Jackson, Villa obtendría un delantero que se unió al Chelsea procedente del Villarreal por £ 35 millones en 2023 y anotó 30 goles en 81 apariciones.

Su última aparición con los Blues fue contra el Fluminense en el Mundial de Clubes de 2025, mientras que también ganó la Conference League con el club.

Pasó la temporada pasada cedido en el Bayern de Múnich, anotando 11 goles en 34 partidos y ayudándolos a ganar la Bundesliga.

Chelsea cobró una tarifa de préstamo de £ 14,3 millones por la mudanza, aunque no se activó la obligación de comprar por £ 56,2 millones después de que Jackson no pudo hacer 40 apariciones de 45 minutos o más.