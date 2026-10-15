Ucrania dice que el acceso a Starlink está limitado por SpaceX de Musk

Ucrania confirmó el miércoles que a su ejército se le ha cortado el acceso total al sistema de satélites Starlink de SpaceX, lo que supuestamente interrumpió algunas misiones durante la noche.

“Esta noche SpaceX ha introducido un límite de velocidad para los terminales Starlink en movimiento”, dijo el asesor presidencial Sergiy Beskrestnov.

“Nuestras fuerzas de defensa no fueron advertidas de esta restricción, lo que provocó la interrupción de varias misiones”, añadió.

“Evidentemente, esta acción no puede ser una coincidencia y está ligada a la situación política actual”, añadió.

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El corte de Starlink coincide con el ‘alto el fuego energético’ de Trump

Esa situación política se refiere a la reciente decisión del presidente estadounidense Donald Trump de levantar las sanciones a la compra de petróleo ruso.

Trump también ha criticado al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, diciendo que necesita dejar de atacar la infraestructura petrolera rusa y que debería ser reemplazado porque “no hará un trato” con Rusia.

Los precios del petróleo y el gas se han disparado este año debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Mientras tanto, Rusia ha seguido atacando la infraestructura energética civil de Ucrania a medida que se acerca el invierno.

Trump insistió durante el fin de semana, sin proporcionar pruebas, en que Rusia y Ucrania acordaron un “alto el fuego energético”. Pero tanto Moscú como Kyiv lo han negado.

El martes por la tarde, misiles balísticos rusos alcanzaron una central eléctrica de Kyiv. Los funcionarios ucranianos dijeron que las interrupciones de Starlink coincidieron con ataques rusos nocturnos.

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Zelenskyy en el Reino Unido le pide a Musk que vuelva a activar Starlink

Durante una visita al Reino Unido el miércoles, Zelenskyy pidió al propietario de Starlink, Elon Musk, que restaurara completamente el sistema.

“Así que se desconectaron. Es su decisión”, dijo Zelenskyy en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.

“Espero que sea un error, tal vez un gran problema técnico. No lo sé, pero estamos pidiendo que lo hagamos, que lo activemos”.

En una publicación en X, Musk dijo más tarde que cualquier “límite de velocidad o uso” lo deciden en última instancia el ejército estadounidense y el presidente.

La publicación de Musk fue en respuesta a una publicación anterior del ex Ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, quien dijo que “se está restaurando la conectividad Starlink a velocidades de hasta 160 km/h”, mientras agradecía a Musk. Esto no ha sido confirmado de inmediato por oficiales militares ucranianos permanentes.

El movimiento de SpaceX ralentizó los drones ucranianos

Las tropas ucranianas utilizan Starlink para realizar operaciones con drones y los terminales de Internet suministrados por la empresa de Elon Musk son clave para realizar ataques de larga distancia.

El asesor presidencial Beskrestnov dijo que SpaceX había cortado el acceso a su versión militar de Starlink por encima de las 100 millas por hora (160 kilómetros por hora), y agregó que el 7º Cuerpo de Reacción Rápida de Ucrania, desplegado en el sureste, se había visto obligado a cancelar algunas misiones.

“Según nuestras observaciones, durante los vuelos, la conexión podía caer durante 10 a 20 segundos a velocidades de sólo 110 a 120 km/h. Los drones seguían moviéndose, pero estas interrupciones los hacían más difíciles de controlar”, dijo un representante del Cuerpo de Reacción a la agencia de noticias Reuters.

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Una fuente del Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que tales limitaciones complican significativamente la logística y las operaciones con drones.

Ucrania ha utilizado terminales Starlink como alternativa al control por radio para sus drones, así como para las comunicaciones terrestres, desde poco después de que Rusia lanzara su invasión.

La resistencia de Starlink a la interferencia electrónica lo ha convertido en una herramienta crucial para volar drones de ataque de largo alcance, así como grandes hexacópteros que lanzan suministros para las tropas de primera línea de Ucrania.

Sin embargo, Elon Musk, el hombre más rico del mundo y un partidario clave de Donald Trump, ha cambiado repetidamente su postura sobre Ucrania desde los primeros días de la invasión rusa.

En agosto, el presidente ucraniano Zelenskyy dijo que Kiev estaba buscando crear una alternativa al Starlink de Musk, en concierto “con un país europeo”.

Zelenskyy recibe una cálida bienvenida en el Reino Unido

Al llegar a Londres el miércoles para mantener conversaciones en el número 10 de Downing Street, Zelenksyy recibió una fuerte muestra de apoyo en medio de las tensiones con Washington.

“Habéis visto la solidaridad y el apoyo que habéis recibido de todo el mundo aquí en Gran Bretaña… estamos detrás de vosotros y eso no cambiará”, dijo el primer ministro británico, Andy Burnham.

Cuando Piers Morgan le preguntó sobre el reciente giro de Trump hacia Rusia, Zelenskyy dijo que era “una lástima” perder a un “socio fuerte”. “Es doloroso cuando el presidente Trump elige un lado, no el nuestro”.

El presidente ucraniano recibió una fuerte muestra de apoyo del primer ministro británico, Andy Burnham. Imagen: Alberto Pezzali/AP Photo/dpa/Picture Alliance

Washington sigue compartiendo inteligencia, por ahora

Aún no ha habido ningún seguimiento por parte de Estados Unidos o Starlink con respecto a las restricciones de velocidad en Ucrania, dijo a DW un alto funcionario ucraniano.

“Consideramos esto como una señal sobre nuevas medidas restrictivas”, dijo el funcionario bajo condición de anonimato.

El funcionario confirmó que Washington continúa compartiendo inteligencia con Kiev, por ahora, en medio de preocupaciones de que Estados Unidos utilice inteligencia vital en el campo de batalla como moneda de cambio.

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Editado por: Jenipher Camino González y Wesley Dockery

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