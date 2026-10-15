Dolly Parton dejó una última canción para que los fanáticos la escuchen en 2046

Dolly Parton, fallecida el martes a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer, reveló hace más de una década qué canción esperaba que formara parte de su despedida final.

En una entrevista de 2014 con A “Entertainment Weekly”, le preguntaron a Parton qué canción le gustaría que sonaran en su funeral.

Parton dijo que quería que se cantara el himno gospel country “If We Never Meet Again”. La canción era una de las favoritas de su padre, Lee Parton, y también se interpretó en su funeral tras su muerte en 2000, dijo.

ARCHIVO – Dolly Parton actúa en el programa “Today” de NBC en Nueva York el 13 de mayo de 2014. Foto de Charles Sykes/Invision/AP, Archivo

Parton también había hecho planes para su funeral mucho antes de su muerte. Sus representantes confirmaron que la cantante solicitó un pequeño servicio privado para sus familiares directos.

Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, también compartió que Parton quería que descansara en una “hermosa cama de algodón lujoso”.

Pero incluso después de ese último adiós, Parton tiene otra pieza musical esperando a sus fans.

Una canción inédita titulada “My Place in History” permanece encerrada dentro de una caja de castaño en el DreamMore Resort de Dollywood en Pigeon Forge, Tennessee.

Dolly Parton (izq.) y Miley Cyrus actúan en el escenario durante la 61a Entrega Anual de los Premios GRAMMY en el Staples Center el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles, California. Foto de Emma McIntyre/Getty Images para The Recording Academy

Parton escribió y grabó la canción en 2015, el año en que abrió el complejo, con instrucciones de que la caja permaneciera sellada hasta el 19 de enero de 2046, fecha en la que habría cumplido 100 años.

La grabación se almacena en un CD y Parton incluso incluyó un reproductor de CD dentro de la caja para asegurarse de que la gente todavía tuviera una manera de escucharla décadas después. El arreglo inusual convirtió efectivamente la canción en una cápsula del tiempo musical.

En su libro de 2020, A “Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics”, bromeó Parton sobre si la tecnología sobreviviría el tiempo suficiente para que el plan funcionara.

“No se sabe qué música será para entonces”, escribió. “Con suerte, funcionará y todo el asunto A no es A podrido.”

Parton tenía 69 años cuando grabó “My Place in History” e inicialmente consideró la posibilidad de que ella pudiera estar allí cuando se abriera la caja.

“Podría, y si lo hago, estaré en esa inauguración”, escribió.

Si bien los fanáticos tendrán que esperar dos décadas para escuchar esa grabación, otro de los proyectos finales de Parton avanzará mucho antes.

“Dolly: A True Original Musical”, la producción de Broadway basada en la vida y carrera de Parton, continuará con el calendario previamente anunciado después de su muerte. El musical comenzará con sus avances el 7 de diciembre en el St. James Theatre de la ciudad de Nueva York antes de su inauguración oficial el 19 de enero de 2027, que habría sido el cumpleaños número 81 de Parton.

“Como era el deseo de Dolly, la presentación en Broadway de DOLLY: A True Original Musical comenzará los avances el 7 de diciembre en el St. James Theatre de la ciudad de Nueva York”, dijo la producción en un comunicado.

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