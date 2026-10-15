Cartas con ‘sustancias sospechosas’ enviadas a oficinas electorales de EE.UU.

Las autoridades federales dicen que están investigando cartas “potencialmente peligrosas” que contienen “sustancias sospechosas” que han sido enviadas a oficinas electorales estatales y del Congreso en todo Estados Unidos.

El FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) dijeron que estaban intentando rastrear los “correos sospechosos”, algunos de los cuales fueron interceptados antes de ser recibidos.

Las autoridades se negaron a decir cuántas oficinas habían sido atacadas, pero varios secretarios de estado y oficinas del Congreso informaron haber recibido las cartas.

La noticia, que se produce apenas unas semanas antes de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos, se hace eco de anteriores temores de seguridad relacionados con correo sospechoso.

“Este FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos continuarán salvaguardando las elecciones públicas y seguras para los ciudadanos estadounidenses”, dijeron las agencias en un comunicado el jueves.

El Departamento de Elecciones de Delaware dijo que su oficina recibió y abrió una carta que contenía una sustancia en polvo blanca el jueves, y agregó que el personal siguió los protocolos de seguridad para el manejo de correo sospechoso.

La Junta Electoral del Estado de Oklahoma y el Secretario de Estado de Luisiana dijeron esta semana que sus oficinas habían recibido cartas que contenían un polvo blanco.

La oficina de Luisiana fue evacuada después de que un miembro del personal abrió el paquete el martes, pero desde entonces volvió a abrir después de que las autoridades no encontraron evidencia de sustancias nocivas.

El secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, dijo que su oficina era el destinatario de una carta que contenía polvo blanco, pero que el USPIS la había interceptado.

Al senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, también se le envió una carta que contenía una sustancia sospechosa, pero fue interceptada antes de llegar a la oficina, dijo su portavoz.

El Capitolio del Estado de Nueva York en Albany y el Capitolio del Estado de Wyoming en Cheyenne también recibieron paquetes sospechosos, según el escáner del personal de emergencia revisado por la BBC.

Los correos sospechosos llegan pocas semanas antes del día de las elecciones, que determinarán el equilibrio de poder en el Congreso.

Antes de las elecciones de 2024, funcionarios electorales de 17 estados recibieron paquetes sospechosos.

Un año antes, se enviaron sobres sospechosos, algunos con fentanilo, a oficinas electorales en al menos cinco estados.