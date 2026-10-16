Tiroteo en una escuela de Oregón: 4 muertos, entre ellos 3 niños, un pistolero asesinado

Un hombre armado de 16 años mató a tres niños y a un maestro e hirió a otros dos en un tiroteo en una escuela primaria en Bend, Oregón, el jueves antes de que un miembro de la comunidad lo persiguiera y lo matara, dijeron las autoridades.

“Los fallecidos en el lugar incluyen tres niños, de 5, 8 y 11 años, y un maestro”, dijo a los periodistas el jefe de policía de Bend, Mike Krantz. Otro niño y un maestro resultaron heridos y trasladados a un hospital.

La primera llamada al 911 se produjo alrededor de la 1 pm hora local (2000 GMT) de una persona en un vehículo afuera de la escuela primaria Silver Rail que informó que alguien que portaba un arma larga le disparó, dijo Krantz.

Se recibieron llamadas adicionales al 911 desde el interior de la escuela, dijo la portavoz de la policía Sheila Miller. Los oficiales llegaron en cuestión de minutos.

“Segundos después, recibimos información por radio de que el sospechoso de este incidente había caído”, dijo Miller.

Estudiantes evacuados mientras la policía responde al tiroteo

Bend es una ciudad de unos 100.000 habitantes en el centro de Oregón, a unas 175 millas (280 kilómetros) al sureste de Portland.

Los estudiantes fueron evacuados de la escuela y los edificios fueron acordonados. Imagen: Joe Kline/AP Foto/Picture Alliance

Una publicación actualizada dijo más tarde que las fuerzas del orden estaban escoltando a los estudiantes en autobús a un lugar separado, donde podrían reunirse con sus familias. La escuela atiende desde jardín de infantes hasta quinto grado, aproximadamente para niños de entre 5 y 11 años. Tiene alrededor de 450 estudiantes y 40 miembros del personal, dijo Miller.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, agradeció al miembro de la comunidad que “intervino heroicamente para detener más pérdidas de vidas”.

“Ningún padre debería tener este tipo de día, y ninguna comunidad debería tener que vivir este tipo de día. Y a medida que aprendamos más sobre los niños y los adultos que han sido asesinados o heridos, y sus familias y sus seres queridos, vamos a llorar mucho, y vamos a llorar juntos, y probablemente vamos a “llorar en privado”, dijo Kotek.

Estados Unidos se enfrenta a tiroteos masivos recurrentes

Estados Unidos, donde las armas de fuego están ampliamente disponibles, experimenta violencia armada frecuente, con miles de personas asesinadas cada año. Tiene la tasa más alta de muertes relacionadas con armas de fuego entre los países de altos ingresos.

El personal de emergencia desvió a las personas de la escuela. Imagen: Rob Kerr/REUTERS

El tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos tuvo lugar en Virginia Tech el 16 de abril de 2007. El estudiante surcoreano Seung-Hui Cho mató a 32 personas e hirió a otras 17 antes de quitarse la vida.

Ha habido más de 365 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va del año, según Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como un incidente en el que cuatro o más personas reciben disparos, excluyendo al tirador.

Editado por: Sean Sinico

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