Inundaciones mortales causan destrucción generalizada en China y Nepal

Las agencias de la ONU y los socios humanitarios ya están brindando apoyo a las autoridades locales, afirmó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

“El Secretario General está entristecido por las graves inundaciones que hemos visto hoy en Nepal y China, que se han cobrado muchas vidas, han dejado personas desaparecidas y han causado una destrucción generalizada”, dijo el Sr. Dujarric.

La Coordinadora Residente de la ONU en Nepal, Lila Pieters Yahia, está coordinando los esfuerzos de ayuda con socios en apoyo de la respuesta liderada por el gobierno “en un esfuerzo por satisfacer lo que claramente será una necesidad humanitaria masiva”, añadió el Portavoz de la ONU.

Respuesta rápida sobre el terreno

Según las autoridades de Nepal, unos 10.000 hogares necesitan ayuda inmediata.

Asentamientos, mercados, carreteras, puentes e infraestructura hidroeléctrica fueron arrasados ​​o dañados, con carreteras cortadas y cortes de electricidad, informó la agencia humanitaria de la ONU, OCHA.

La comunidad humanitaria ya está brindando asistencia de emergencia y permanece a la espera para brindar apoyo adicional a medida que las necesidades se vuelvan más claras.

“También estamos apoyando los esfuerzos para evaluar rápidamente la escala del desastre”, dijo Dujarric, destacando los esfuerzos de evaluación en curso.

“Nuestra oficina de la ONU en China también informa sobre daños y un número significativo de víctimas y destrucción en la región autónoma del Tíbet en China. Por supuesto, estamos dispuestos a ayudar en los esfuerzos liderados por el gobierno en China”.

¿Qué está haciendo la ONU?

Una de las principales prioridades de la ONU es implementar una respuesta rápida ante las emergencias, incluida la prestación de apoyo rápido para las graves inundaciones en Nepal.

Los socios humanitarios de la ONU también se están movilizando en Nepal mientras Save the Children ha comenzado a desplegar personal en el distrito de Nuwakot, afectado por las inundaciones, y la Cruz Roja Nepalesa ha enviado 200 paquetes de refugios de emergencia.

Aquí hay una instantánea de los esfuerzos de la ONU que ya están en marcha: