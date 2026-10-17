Jerry Seinfeld le da la vuelta a los agitadores radicales antiisraelíes después de que el caótico truco de Chicago fracasara

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El comediante Jerry Seinfeld le dio la vuelta a los manifestantes antiisraelíes que intentaron descarrilar su actuación en Chicago el viernes pasado, burlándose de los manifestantes mientras la seguridad los sacaba del lugar.

Un vídeo viral del enfrentamiento muestra a activistas gritando a Seinfeld en el Teatro de Chicago, acusando a Israel de cometer “genocidio” en Gaza y alegando que los dólares de los contribuyentes estadounidenses están financiando la muerte de miles de civiles.

“¡Veintidós mil palestinos que son niños ahora son asesinados con el dinero de nuestros contribuyentes, y ustedes están haciendo bromas!” gritó una mujer en clips publicados en línea.

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Luego, Seinfeld baila en el escenario y se burla de los manifestantes con comentarios sarcásticos, llamándose a sí mismo “racista” y diciendo: “Es un genocidio. Estoy metido en ello”. También bromeó diciendo que averiguaría cuánto pagaron los manifestantes por sus entradas y enviaría el dinero directamente a Israel.

Mientras el personal de seguridad escoltaba a los manifestantes fuera del auditorio, un miembro de la audiencia gritó: “¡Mátenla!”.

El Comité Anti-Guerra de Chicago y la sucursal de Chicago de la Red Comunitaria Palestina de Estados Unidos se han atribuido el mérito de organizar la interrupción, escribiendo en Instagram: “La interrupción del viernes envió un mensaje claro: aquellos que defienden el genocidio y la limpieza étnica de los palestinos en Gaza y en toda Palestina por parte de Israel serán recibidos con protestas y no serán bienvenidos en los escenarios de Chicago sin oposición”.

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Fox News Digital contactó al equipo de Seinfeld para hacer comentarios, pero no recibió respuesta.

El altercado es el último de una serie de protestas contra el comediante judío de 72 años por su firme defensa de Israel.

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El comediante y analista de medios Tim Young le dijo a Fox News Digital que cree que los manifestantes están pagando mucho dinero para secuestrar programas de comedia para obtener atención viral en lugar de discurso político.

“Saben que una vez que empiecen a gritar, todos sacarán sus cámaras, y es una interacción muy directa y tal vez una de las únicas interacciones directas que los manifestantes pueden tener con las celebridades y con Internet”, dijo Young.

“Si estás en un ambiente muy íntimo donde todos están en silencio, escuchando a una persona, te escucharán. Y eso es lo que se están aprovechando aquí”.

Young comparó las interrupciones en los espectáculos de Seinfeld con las protestas en mítines políticos, argumentando que algunos activistas están dispuestos a pagar elevados precios de las entradas para enfrentarse al comediante.

“Parece que la gente va a los espectáculos de Jerry Seinfeld como si fuera a un mitin de Trump para protestar”, dijo Young. “Querían llamar la atención de Jerry. Por alguna razón, quieren conseguir que reaccione ante el conflicto palestino-israelí”.

Young también vinculó las interrupciones con las críticas pasadas de Seinfeld a la actuación en las universidades.

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“Es por eso que a Jerry no le gusta ir a actuar en campus universitarios. Y dijo que odia actuar en campus universitarios específicamente por esa razón”, dijo Young.

“No quiere meterse en temas políticos. No quiere que los manifestantes le griten. Es una pérdida de tiempo para el resto de la audiencia, y él lo sabe”.

En mayo de 2024, decenas de estudiantes se marcharon durante el discurso de graduación de Seinfeld en la Universidad de Duke, algunos con banderas palestinas.

Seinfeld regresó a la universidad en septiembre de 2025 para presentar al rehén israelí liberado Omer Shem Tov en un evento en el campus, donde se dirigió a las protestas antiisraelíes y dijo: “Palestina libre es, para mí, simplemente: eres libre de decir que no te gustan los judíos”. Sólo di que no te gustan los judíos”.

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“Al decir ‘Palestina libre’ no estás admitiendo lo que realmente piensas”, dijo. “Entonces, en realidad, en comparación con el Ku Klux Klan, creo que el Klan es un poco mejor aquí porque pueden decir directamente: ‘No nos gustan los negros, no nos gustan los judíos'”. Está bien, eso es honesto”.

Seinfeld también enfrentó controversia en el extranjero el mes pasado cuando varios actos europeos se retiraron del MEO Commedia a La Carte Fest inaugural en Lisboa, Portugal, donde estaba previsto que encabezara más adelante este año.

Los actos no nombraron directamente a Seinfeld en sus declaraciones de retirada, pero algunos citaron preocupaciones sobre el conflicto entre Israel y Gaza. Un artista dijo que alguien involucrado en el festival defendió ideas que consideraba indefendibles.

Young, quien anteriormente desestimó los esfuerzos para cancelar Seinfeld por su apoyo a Israel, argumentó que los manifestantes apuntan al comediante multimillonario debido a su influencia y estatus de celebridad.

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“Se trata de control. Se trata de poder. Y se trata de que la izquierda tenga poder sobre estas personas muy influyentes y poderosas”, dijo Young. “Y no lo van a aceptar”.

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