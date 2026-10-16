Los candidatos al Senado de Alaska chocan por la guerra de Irán, los altos precios y sus tiempos en el cargo

Los dos principales candidatos que compiten por un escaño en el Senado de Alaska se enfrentaron el jueves por la noche sobre temas que van desde la guerra con Irán hasta controversias durante el tiempo que el candidato demócrata estuvo en el Congreso en un debate que por momentos estalló en ataques personales.

El titular republicano Dan Sullivan describió a la rival demócrata Mary Peltola como alguien que buscó un sueldo de cabildeo después de que terminó su mandato en la Cámara en 2025, señalando informes recientes sobre el tumulto en su oficina del Congreso durante su mandato.

Peltola trató de vincular el apoyo de Sullivan a la guerra en Irán con el aumento del costo de vida en casa, señalando el propio aumento de riqueza de Sullivan mientras estaba en el cargo.

La carrera entre Sullivan y Peltola, que NBC News califica como un sorteo, es una de las pocas que podrían determinar el control del Senado en noviembre. Los demócratas han apuntado al escaño como una de las cinco posibles oportunidades de recuperación, a pesar de que Donald Trump superó a Alaska por dos dígitos en 2024.

Cuando se le preguntó qué pensaba del reciente anuncio de la Casa Blanca de que permitiría la liberación de combustible diesel ruso en el mercado global, Sullivan trazó una distinción entre él y la administración Trump, una táctica que otros republicanos en carreras reñidas han adoptado en debates recientes.

“Acabo de liderar el esfuerzo sobre una ley de sanciones a Rusia que fue aprobada por el Congreso, así que me opongo a eso”, dijo Sullivan.

El senador luego giró hacia su oposición al anuncio ahora retirado del Pentágono de que transmitiría en vivo la ejecución del terrorista convicto Nidal Hasan.

“Ciertamente necesita ser ejecutado, pero si tienes una transmisión en vivo de este terrorista, vas a crear más terroristas”, dijo Sullivan.

Cuando se les preguntó sobre la guerra con Irán, ambos candidatos dijeron que el conflicto debería terminar pronto.

Peltola atribuyó el aumento de los precios en el país al conflicto en curso: cuestiones que, según las encuestas, se han convertido en un lastre para los republicanos de cara a las elecciones intermedias.

“No parece haber un acuerdo de paz en el horizonte, y creo que es muy importante que nuestros militares sean retirados y protegidos”, dijo Peltola cuando se le preguntó si apoyaría el fin de la guerra sin un acuerdo de paz.

Sullivan dijo que apoyaba los poderes de guerra del presidente Donald Trump en Irán porque “el mayor Estado patrocinador del terrorismo no debería tener armas nucleares”.

â€”Pero es necesario que esto termine pronto. Los costos energéticos de esta guerra son demasiado altos”, continuó Sullivan, añadiendo que aumentar la producción interna de energía reduciría los costos.

En otro intercambio, Sullivan criticó el trabajo de cabildeo de Peltola después de perder su escaño general en la Cámara estatal en 2024.

â€”Mary, pasas tantas veces por la puerta giratoria que debes estar mareado aquÃ arriba â€”dijo Sullivan.

Peltola respondió señalando el aumento del patrimonio neto de Sullivan durante sus dos mandatos como senador.

“Dan ha estado en DC durante 12 años y se ha vuelto más rico en cada uno de esos años”, dijo Peltola.

Sullivan respondió, refiriéndose a un artículo reciente del New York Times que describía la agitación en su oficina y campaña en el Congreso, incluidos arrebatos de ira y lenguaje ofensivo.

â€œVeinticinco empleados renunciaron a Mary Peltola porque ella abusÃ³ de ellos fÃsica y emocionalmente, y luego difama a todos los demÃ¡s grupos, afroamericanos y personas con necesidades especiales. Es un defecto de carácter de mi oponente”, dijo Sullivan, refiriéndose al informe del Times sobre su estancia en el Capitolio.

Más tarde se le preguntó directamente a Peltola sobre los informes del Times.

“No creo que esta elección se trate de mi peor día”, dijo Peltola, calificando las historias de “acusaciones” y “exageraciones masivas de la verdad”.

El debate del jueves se produce pocos días después de que Trump visitara Wasilla, Alaska, para realizar una manifestación en apoyo de Sullivan en medio de su campaña multiestatal para apuntalar a los candidatos republicanos, y de que el vicepresidente JD Vance visitara Fairbanks a principios de este mes.

El tema de Trump, sin embargo, estuvo en gran medida ausente en el debate del jueves, a diferencia de otras contiendas de alto perfil.

Alaska eligió por última vez a un demócrata para el Senado en 2008, cuando el senador Mark Begich derrocó al actual republicano Ted Stevens.

Peltola terminó por delante de Sullivan en las primarias de todos los partidos de agosto, donde Peltola recibió el 49,5% de los votos y Sullivan el 41,4%.

Un segundo candidato republicano, también llamado Dan Sullivan, que ha negado las acusaciones republicanas de ser una estratagema para confundir a los votantes, recibió sólo el 2,5% de los votos. Dan J. Sullivan no participó en el debate del jueves por la noche, aunque estará en la boleta electoral en noviembre.