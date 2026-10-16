La administración de Trump fue demandada por supuesta recopilación ilegal de datos confidenciales de votantes de 47 estados

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La administración Trump está siendo demandada por sus esfuerzos por recopilar y analizar datos confidenciales de votantes de todo el país.

La denuncia, presentada el jueves ante un tribunal federal en Washington, DC, alega que el Departamento de Seguridad Nacional obtuvo archivos de votantes de al menos 47 estados y manejó los datos de una manera que viola la ley federal.

La investigación secreta del DHS sobre los datos de los votantes, que incluye una política para combinarlos con conjuntos de datos comerciales, ignora las salvaguardias federales y los derechos de privacidad de millones de estadounidenses, dice la demanda.

El caso fue presentado por la Liga de Mujeres Votantes, el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y es el último desafío legal a los esfuerzos del presidente Donald Trump para combatir el voto de los no ciudadanos.

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El presidente ha afirmado repetidamente que el voto de no ciudadanos representa una seria amenaza a la integridad electoral, aunque estudios y enjuiciamientos han encontrado que los casos documentados de no ciudadanos que votan son raros.

La administración ha buscado repetidamente un mayor papel federal en la elegibilidad de los votantes y la administración electoral, áreas tradicionalmente supervisadas principalmente por los estados bajo la Constitución y la ley federal.

Los tribunales federales han rechazado repetidamente los esfuerzos de la administración para obligar a los estados a entregar información de los votantes.

La nueva demanda alega que la administración ha obtenido y procesado registros de votantes de al menos 47 estados, a pesar de que funcionarios de 30 estados han rechazado anteriormente las demandas federales de entregar información de los votantes.

La demanda insta al tribunal a declarar ilegal la recopilación de datos de votantes por parte de la administración, bloquear la política del DHS y ordenar a la agencia que elimine y deje de utilizar la información de votantes que ya ha obtenido.

La demanda se presenta menos de tres semanas antes del día de las elecciones, y la administración continúa presionando a los estados, alegando que no están haciendo lo suficiente para eliminar a los no ciudadanos de sus listas de votantes.

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La administración demandó a funcionarios electorales de California el jueves, argumentando que no actuaron con la suficiente rapidez para revisar los nombres que el gobierno federal identificó como “probables” no ciudadanos. El Departamento de Justicia pidió a un juez que impida al estado contar los votos por correo de esas personas a menos que se pueda confirmar su elegibilidad.

La oficina del secretario de estado de California dijo que sólo se le dieron 48 horas para revisar aproximadamente 20.000 nombres y dijo que el gobierno federal no había proporcionado la evidencia subyacente o la metodología que respaldaba sus afirmaciones.

La demanda del Departamento de Justicia, sin embargo, dice que los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos llevaron a cabo una “revisión de múltiples agencias y niveles” y determinaron con “alta confianza” que aproximadamente 20.000 personas en las listas de votantes de California probablemente no eran ciudadanos.

El DHS no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Fox News Digital.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.