Los libros de Sally Rooney ya no se venderán en el Reino Unido tras el apoyo de Acción Palestina

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i Kin Cheung/AP

La autora irlandesa Sally Rooney ha sido descrita durante mucho tiempo como “la voz de una generación” por sus novelas más vendidas que aparentemente tratan sobre relaciones milenarias pero que también exploran cuestiones más profundas de clase, género y política.

Ahora los libros de la escritora de 35 años ya no se venderán en el Reino Unido debido a sus propias creencias políticas muy arraigadas. Había prometido donar los ingresos a un grupo propalestino que el Reino Unido ha designado organización terrorista.

En una declaración esta semana, su editor explicó:

“La legislación actual en el Reino Unido ha llevado a circunstancias en las que Faber no puede traspasar las ganancias del Reino Unido a Sally Rooney por su trabajo. Vender la obra de un escritor y no poder traspasar las ganancias es una situación desmesurada para un editor”.

“Como tal, y en pleno acuerdo con Sally, hemos tomado la decisión de que ya no podemos suministrar sus obras en el Reino Unido en ningún formato”, dijo Faber.

La medida se produce después de que Rooney, que ha dicho que cree que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, anunciara el año pasado que donaría fondos de las ganancias de sus libros a Acción Palestina, que fue polémicamente prohibido en el Reino Unido bajo la legislación antiterrorista.

Israel niega con vehemencia las acusaciones de genocidio.

Acción Palestina, con sede en el Reino Unido, dice en su sitio web que utiliza “tácticas disruptivas” para atacar a “las empresas facilitadoras del complejo militar-industrial israelí y busca hacer imposible que estas empresas se beneficien de la opresión de los palestinos”.

Ha atacado instalaciones vinculadas a un fabricante de armas israelí y, en una importante brecha de seguridad, el año pasado logró irrumpir en la base de la fuerza aérea más grande de Gran Bretaña. Los activistas pintaron con spray dos aviones en la base de color rojo sangre, en lo que el grupo dijo que era una protesta contra el apoyo militar británico a Israel.

Acción Palestina también fue responsable de destrozar uno de los campos de golf del presidente Trump en Escocia en marzo del año pasado, cuando activistas pintaron el campo con las palabras “Gaza no es venta”. Reaccionando redes sociales Trump llamó a los responsables “terroristas”.

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i Richard Shotwell/Invisión/ AP

Cuando el gobierno británico prohibió el grupo en julio del año pasado, dijo que lo hacía basándose en que Acción Palestina es responsable de “graves daños a la propiedad”. Era la primera vez que se otorgaba una designación terrorista a una organización que no insta a la violencia contra las personas.

“Su actividad ha aumentado en frecuencia y gravedad desde principios de 2024 y sus métodos se han vuelto más agresivos, y sus miembros han demostrado estar dispuestos a utilizar la violencia”, afirmó el británico. El gobierno dijo En el momento.

El gobierno también dijo que las “actividades del grupo alcanzan el umbral de preocupación por terrorismo según lo establecido en la Ley de Terrorismo de 2000”, y agregó que evaluaba “que Palestina Action comete y participa en actos de terrorismo”.

Preocupaciones por la libertad de expresión

Pero los críticos cuestionaron esta evaluación, diciendo que generaba preocupaciones sobre la libertad de expresión.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, instó al gobierno del Reino Unido a rescindir la decisión, diciendo que “parece desproporcionada e innecesaria”.

“Limita los derechos de muchas personas involucradas y que apoyan la Acción Palestina que no han participado en ninguna actividad criminal subyacente sino que han ejercido sus derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”, dijo Türk. dicho.

Amnistía Internacional Reino Unido también expresó su preocupación, dicho “El Reino Unido tiene una definición de terrorismo profundamente defectuosa y demasiado amplia”.

Según la ley del Reino Unido, cualquiera que brinde asistencia financiera al grupo podría enfrentarse a hasta 14 años de prisión.

Por temor a ser arrestada, Rooney dice que ha dejado de viajar desde su casa en Irlanda al Reino Unido para asistir a ceremonias de premiación y otros eventos desde que la ley entró en vigor.

Pero la novelista ha defendido su apoyo a Acción Palestina, diciendo en un artículo de opinión en Los tiempos irlandeses el año pasado: “si esto me convierte en un ‘partidario del terrorismo’ según la ley del Reino Unido, que así sea”.

Fue en ese artículo de opinión donde anunció que utilizaría las ganancias británicas de su trabajo “así como mi plataforma pública en general, para seguir apoyando la Acción Palestina y la acción directa contra el genocidio en cualquier forma que pueda”.

Ahora, sin embargo, sus libros no se venderán en Gran Bretaña, por lo que no habrá más ganancias.

El gente normal El autor no se inmutó y dijo en una declaración compartida con NPR: “He hecho todo lo posible para ser honesto con el público acerca de mis creencias e intenciones, y estoy totalmente preparado para aceptar las consecuencias”.

Desde la prohibición de Acción Palestina, varios miles de personas en el Reino Unido han sido arrestadas por apoyarlos, principalmente por portar pancartas y camisetas.

La prohibición ha sido impugnada en los tribunales y el Tribunal Supremo del Reino Unido falló en contra en febrero. Posteriormente, un tribunal de apelación anuló esa decisión. El mes que viene, el caso llegará al tribunal más alto de Gran Bretaña.