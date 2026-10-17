Escalador de BC picado por avispas hasta 20 veces, rescatado en helicóptero | Noticias CBC

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ACTUALIZACIÓN – 27 de agosto de 2026: Lions Bay Search and Rescue dijo a The Canadian Press que 100 picaduras de avispa era “una sobreestimación” por parte de los equipos médicos, y que el cuerpo del escalador estaba cubierto de urticaria como resultado de una reacción a las picaduras. Un gerente de búsqueda dijo que, después de seguir a la escaladora, parecía que la habían picado hasta 20 veces.

Historia original a continuación

Un escalador en Columbia Británica fue rescatado en helicóptero después de haber sido picado más de 100 veces por avispas en el campo al norte de Vancouver.

Lions Bay Search and Rescue dice en una publicación en las redes sociales el martes que la escaladora estaba en Redoubt Wall cerca de Loggers Creek cuando se encontró con los insectos.

Un equipo de tierra fue enviado al lugar con suministros médicos de emergencia en caso de una “reacción sistémica grave” a las picaduras.

Lions Bay Search and Rescue dice que solicitaron una extracción en helicóptero por parte de North Shore Rescue porque estaba claro que el escalador no podría salir caminando.

Los rescatistas fueron enviados al lugar para ayudar a transportar al escalador por aire a través de las densas copas de los árboles, y fueron trasladados a los Servicios de Salud de Emergencia de BC para recibir atención.

Redoubt Wall está a unos 40 kilómetros al norte de Vancouver a lo largo de la autopista Sea to Sky.

“Este es otro recordatorio de que los encuentros con avispas pueden convertirse muy rápidamente en una emergencia médica grave en el campo, especialmente cuando alguien recibe una gran cantidad de picaduras”, dice Lions Bay Search and Rescue.