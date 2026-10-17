Trump renuncia a varias sanciones a Rusia mientras se intensifica la disputa con Zelensky

Donald Trump ha bloqueado numerosas sanciones a Rusia dos días antes de que entraran en vigor, mientras se profundiza la disputa con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky.

Las sanciones fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos y Trump las convirtió en ley en septiembre.

Pero el presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva el viernes por la noche diciendo que suspender algunos era de “interés nacional” de Estados Unidos, lo que provocó una reacción violenta de los legisladores estadounidenses.

Las relaciones entre Washington y Kiev se deterioraron la semana pasada, después de que Estados Unidos llegara a un controvertido acuerdo para importar diésel ruso. Ucrania acusó luego a la administración Trump de retirar apoyo militar clave.

Desde entonces, Trump y Zelensky han intercambiado duras palabras entre sí. El presidente de Ucrania declaró que era agradable estar entre “líderes reales” mientras hablaba en una cumbre de la UE, después de que Trump dijera que era “más difícil tratar con Zelensky” que el presidente ruso Vladimir Putin.

La nueva ley de sanciones de Estados Unidos apuntó a la economía de Rusia, otorgando a Trump amplios poderes para imponer aranceles de hasta el 100% a las importaciones de los cinco principales compradores de petróleo y gas rusos, sobre todo China e India.

También incluyó sanciones contra altas figuras rusas, incluido Putin, así como contra instituciones financieras rusas y la llamada “flota en la sombra” de buques de Moscú utilizados para eludir los embargos existentes.

Trump ha renunciado a muchas de estas disposiciones.

Los demócratas, incluido el congresista de Virginia Don Beyer, han criticado la medida, acusando a Trump de capitular ante Moscú y darle la espalda a Kiev y Zelensky.

“La última rendición de Trump ante Putin traiciona nuevamente a nuestros socios ucranianos y desafía la clara intención del Congreso de una legislación diseñada para castigar a Rusia por su guerra ilegal de agresión”, escribió Beyer en X.

Es probable que la medida provoque más enojo en Ucrania, donde Zelensky ha enfatizado durante mucho tiempo la necesidad de sanciones estrictas para limitar la financiación que Rusia puede utilizar en su esfuerzo bélico.

Inicialmente, Trump fue criticado por Zelensky y los aliados europeos de Ucrania por suspender temporalmente algunas sanciones estadounidenses a la importación de diésel ruso en un intento por reducir los precios de la energía estadounidense, que se han disparado durante la guerra de Irán.

Trump ha pasado meses lidiando con las consecuencias políticas del conflicto de Medio Oriente, que ha disparado los costos del combustible antes de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos. El aumento de la inflación ha deteriorado la reputación de Trump ante el público estadounidense.

Zelensky sugirió que el acuerdo equivalía a que Estados Unidos invirtiera en el esfuerzo bélico de Rusia.