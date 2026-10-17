La lluvia obliga a la MLB a posponer el Juego 4 de la ALCS Guardians-Rays en Cleveland

Las constantes lluvias en Cleveland obligaron a la MLB a posponer el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El personal de mantenimiento del estadio se vio obligado a quitar la lona mucho antes del primer lanzamiento programado para las 8 pm ET.

El equipo de campo continuó trabajando en un esfuerzo por salvar el juego, pero aproximadamente a las 9 pm ET, la liga anunció que el juego se había trasladado al sábado. El aplazamiento también retrasó el Juego 5 hasta el domingo, eliminando el día libre programado y el día de viaje para los Cleveland Guardians y los Tampa Bay Rays.

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Si la serie llega hasta el final, los Guardianes y los Rays jugarán cuatro partidos en cuatro días para determinar quién avanza a la Serie Mundial. Los partidos 6 y 7 ya estaban programados para días consecutivos, lunes y martes.

En un comunicado reconociendo las inclemencias del tiempo, los Guardianes también dijeron que se aceptarían las entradas compradas para el partido del viernes por la noche.

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“Los fanáticos con boletos para el Juego 4 original de la ALCS el viernes 16 de octubre pueden usar esos mismos boletos para el Juego 5 de la ALCS el domingo 18 de octubre a las 5:00 pm ET. Las puertas se abrirán a las 2:30 pm ET”.

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Antes de la decisión de esta noche, habían pasado casi cuatro años desde que la lluvia obligó a reprogramar un juego de postemporada. La suspensión por lluvia anterior se produjo en Halloween de 2022, lo que retrasó el Juego 3 de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Filis de Filadelfia al día siguiente. Filadelfia blanqueó a Houston 7-0 el 1 de noviembre de 2022.