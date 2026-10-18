Canadá: Se informa de un gran incendio en una base militar en Alberta

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el sábado que un “incidente grave” provocó un gran incendio en una base militar en Alberta.

“Se ha producido un incidente grave que ha provocado un gran incendio en CFB Wainwright, en Alberta”, dijo Carney en una publicación en X.

Añadió que el gobierno federal estaba trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de Alberta y las autoridades locales.

¿Qué más sabemos sobre el gran incendio en Alberta?

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, calificó el incendio de “significativo y trágico” y dijo que muchos militares están afectados.

“Hoy nos enteramos de un incendio trágico y significativo en CFB Wainwright que está afectando a muchos de nuestro valiente personal militar”, dijo Smith en una publicación en las redes sociales.

Ni Carney ni Smith proporcionaron detalles sobre la causa del incendio ni si alguien resultó herido.

El incidente ocurrió pocos días antes de que la gente de Alberta, hogar de las cuartas mayores reservas probadas de petróleo del mundo, vote en el referéndum del 19 de octubre sobre si la provincia quiere comenzar el proceso de separación del resto de Canadá.

Editado por: Sean Sinico

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