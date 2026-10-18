El fútbol universitario enfrenta otra controversia sobre el reloj después de que BYU sorprendiera a Notre Dame

Fue un sábado salvaje en el fútbol universitario, y si un equipo superior tras un equipo superior sufriendo derrotas no fuera lo suficientemente loco, otro juego terminó con una controversia sobre el reloj de un segundo.

BYU logró una sorpresa por Notre Dame, pero las redes sociales parecen pensar que es posible que el juego no haya terminado.

Esta página puede contener enlaces de afiliados a socios legales de apuestas deportivas. Si se registra o realiza una apuesta, FOX News puede recibir una compensación. Este contenido fue creado por un equipo que trabaja independientemente de la sala de redacción de FOX.

Gracias a que los Georgia Bulldogs No. 1 perdieron en casa ante Auburn, Notre Dame No. 2 tuvo la oportunidad de hacerse con el primer puesto con una victoria.

HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER MÁS COBERTURA DE DEPORTES DE OUTKICK

Desafortunadamente, tendrían que hacer eso en la carretera contra el mejor equipo de los 12 grandes, los invictos No. 8 BYU Cougars.

Y, para empeorar las cosas, los Fighting Irish se quedaron sin uno de sus mejores jugadores defensivos casi de inmediato.

En la primera serie de BYU, el liniero defensivo Boubacar Traore fue sancionado por apuntar a un golpe al mariscal de campo de BYU, Bear Bachmeier.

Esa fue una penalización costosa para un equipo que no recibe muchos de ellos, y los Cougars se los hicieron pagar.

Marcharon campo abajo, incluso obligando a Notre Dame a quemar un tiempo muerto, y Bachmeier encontró la zona de anotación para abrir el marcador.

Notre Dame anotó un gol de campo en el primer cuarto y luego encontró la zona de anotación en el segundo con el corredor Nolan James Jr. acertando para darles una ventaja de 10-7.

Sin embargo, BYU tuvo más, particularmente una jugada engañosa en la que Bachmeier trotó hacia la zona de anotación con la ayuda de un bloqueador.

Luego, como si eso no fuera suficiente, Bachmeier anotó otro touchdown usando sus piernas justo antes de la mitad, y con el punto extra, eso le dio a BYU una ventaja de 21-10.

Sin embargo, todavía hubo tiempo suficiente para que Notre Dame consiguiera otra posesión, y con sólo nueve segundos en el reloj, los Fighting Irish se encontraron en la yarda 5 de BYU.

El mariscal de campo de Notre Dame, CJ Carr, intentó rematar el balón, pero nunca tuvo el control total del mismo y, tras la revisión, se consideró un balón suelto, y los irlandeses dejaron puntos sobre la mesa y repartieron la posesión.

Notre Dame luchó en la segunda mitad y finalmente se encontró con un gol de campo.

BYU respondió cuando Bachmeier, quien ya había demostrado que puede encontrar la zona de anotación como corredor y receptor, lanzó su primer pase de touchdown del juego al encontrar al ala cerrada Walker Lyons con poco menos de dos minutos restantes en el tiempo reglamentario.

THE CRAIG CARTON SHOW: SIN FILTRAR, SIN DISCULPACIONES E IMPERDIBLE. ¡DESCARGUE SU PODCAST DIARIO AHORA!

Eso le dio a BYU una ventaja de cuatro puntos y significó que Notre Dame no podía conformarse con un gol de campo.

Los irlandeses convirtieron en un cuarto y 2 crucial para mantener vivo su avance, pero después de no poder llegar a la zona de anotación, se encontraron frente a un cuarto y cinco con diez segundos restantes. Lograron convertir con cuatro segundos en el reloj, preparando la jugada final del partido.

Hubo algún contacto en ese caso, pero no hubo banderas. Eso frustrará a los fanáticos de Notre Dame, pero no tanto como esto.

Uh… eso no otra vez.

El campo fue asaltado y ambos equipos se dirigieron al vestuario antes de que eso comenzara a circular en las redes sociales.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

Aún así, qué juego.

Eso puso fin a la racha de 16 victorias consecutivas de Notre Dame y es uno de varios resultados que sacudirán la clasificación y el panorama de la CFP a lo grande.

Notre Dame se tomará una semana libre y luego volverá a hacerlo contra Navy, mientras que los Cougars seguirán trabajando con una visita a Orlando para enfrentarse a los UCF Knights.