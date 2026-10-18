Un hombre muere baleado durante una disputa en la estación de metro de Midtown Manhattan, dice la policía

Un hombre murió el sábado después de recibir un disparo durante una disputa en una estación de metro en el distrito de teatros de Manhattan, según la policía.

Los oficiales respondieron a informes de disparos en la estación de metro de la calle 53 y la Séptima Avenida alrededor de las 12:21 p.m., dijo la policía. La víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde fue declarada muerta a las 13:06 horas.

La estación da servicio al Midtown Manhattan, una zona repleta de turistas y amantes del teatro.

Las autoridades no nombraron a la víctima, a la espera de notificar a su familia, y dijeron que “posiblemente” tenía unos 30 años.

La policía está buscando a un hombre en relación con el tiroteo. En un comunicado, la policía de Nueva York dijo que el hombre se acercó a la víctima en el andén del tren E en dirección norte, le disparó una vez en el pecho y huyó a pie.

En una conferencia de prensa, la policía dijo que una disputa entre dos hombres pasó del andén a un tren y de regreso al andén. Los investigadores aún estaban determinando dónde se realizaron los disparos, dijo la policía en la sesión informativa.

La policía dijo que el tiroteo no fue un acto aleatorio.

El perpetrador “debería enfrentar las máximas consecuencias por parte del sistema judicial”, dijo el director de seguridad de la MTA, Michael Kemper.

“Es una suerte que nadie fuera de la pelea haya resultado herido”, añadió.

Una cinta policial amarilla bloqueó la entrada a la estación de metro de la Séptima Avenida el sábado por la tarde.