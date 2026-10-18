La policía francesa arresta a 1.800 personas tras violentos enfrentamientos y saqueos que marcan las protestas

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PARÍS – La policía arrestó al menos a 1.800 personas en toda Francia después de que grupos violentos se enfrentaron con oficiales y saquearon tiendas durante manifestaciones a nivel nacional que atrajeron a cientos de miles de personas que denunciaron el aumento de los costos de vida y las malas condiciones en las escuelas.

Las autoridades dijeron que el sábado grupos enmascarados provocaron incendios y atacaron edificios públicos, incluidos ayuntamientos, en varias ciudades.

En Limoges, una ciudad del centro de Francia, las llamas envolvieron el ayuntamiento del siglo XIX y provocaron el colapso de su techo. El prefecto de Alto Vienne, Maurice Barate, dijo a la televisión LCI que el incendio fue provocado deliberadamente y casi destruyó el edificio. El incendio estaba bajo control el domingo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebrará una reunión de emergencia con altos funcionarios del gobierno el domingo por la tarde, antes de dirigirse a la nación a las 20.00 horas, según su oficina.

“El derecho a protestar es un derecho fundamental. Sembrar deliberada y colectivamente el desorden mediante la violencia no lo es”, escribió en X el Ministro del Interior, Laurent Núñez, señalando los saqueos de cientos de negocios en París, Marsella, Lyon, Burdeos, Rennes, Estrasburgo, Grenoble, Niza, Limoges y otras ciudades.

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Núñez y el primer ministro Sébastien Lecornu atribuyeron parte de la violencia a “grupos radicales de extrema izquierda” y dijeron que otros se unieron más tarde para saquear.

La policía de París dijo el domingo que 855 personas fueron arrestadas sólo en la región de la capital francesa. Según las autoridades, alrededor de 550.000 personas participaron en protestas en toda Francia, mientras que los organizadores contaron alrededor de 800.000. Más de 500 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos, dijo Núñez.

Una persona murió de un ataque cardíaco, dijo la policía de París en un comunicado, sin proporcionar detalles. La fiscalía de París dijo que estaba investigando.

Alrededor de la Place de la République de París el domingo por la mañana, adoquines desprendidos, escaparates destrozados y cristales rotos marcaron las consecuencias de los acontecimientos. Se informaron saqueos y daños alrededor de la plaza y en algunas otras zonas turísticas y comerciales del centro de la ciudad.

La policía dijo que grupos de entre varios cientos y más de 1.000 personas formaron marchas no autorizadas por el centro de París el sábado. “A última hora de la tarde comenzó una nueva fase con la llegada de un gran número de personas cuyo único objetivo era robar y saquear, aprovechando los disturbios”, dijo la policía.

Los alcaldes de París, Marsella y Lyon, las tres mayores ciudades del país, solicitaron una reunión con el primer ministro en los próximos días “dada la magnitud de los daños y la gravedad de la situación”.

En la ciudad portuaria de Marsella, en el sur del país, algunos manifestantes irrumpieron brevemente en el vestíbulo del Ayuntamiento y un grupo de personas encapuchadas y máscaras dañaron una comisaría. En Lyon, se produjo un incendio en el interior de una oficina de turismo.