Ucrania se disculpa después de que un presunto dron se estrellara en Lituania y dañara un automóvil en movimiento.

Ucrania se disculpó el domingo después de que un presunto dron se estrellara en el norte de Lituania, lo que provocó advertencias sobre refugios y el despliegue de aviones de combate de la OTAN.

El incidente generó nuevas preocupaciones sobre el contagio de la guerra de Rusia contra Ucrania al territorio de la OTAN, aunque el origen del dron y si llevaba explosivos seguían bajo investigación.

¿Qué pasó en Lituania?

Las autoridades lituanas dijeron a los residentes de las regiones central y norte que buscaran refugio el domingo por la mañana después de detectar un objeto volador no identificado.

Los escombros dañaron un vehículo civil en movimiento, pero nadie resultó herido, dijo a la radio lituana el jefe del centro nacional de gestión de crisis, Vilmantas Vitkauskas.

El ministro de Defensa, Robertas Kaunas, dijo que el dron probablemente entró desde la vecina Polonia. Propuso una investigación conjunta con Varsovia.

El primer ministro lituano advierte sobre la amenaza nuclear rusa Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Se desplegaron dos aviones Eurofighter italianos que operan bajo el mando de la OTAN, dijo un portavoz de la OTAN. Kaunas dijo que las condiciones climáticas impidieron la identificación visual.

¿Han ocurrido incidentes similares antes?

Lituania y sus vecinos bálticos han sufrido varias incursiones con aviones no tripulados durante la guerra.

Los drones ucranianos destinados a atacar objetivos en el noroeste de Rusia se desviaron anteriormente hacia el espacio aéreo del Báltico y se estrellaron. Los drones de fabricación rusa también han entrado en Lituania desde Bielorrusia.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, describió el incidente del domingo como otro ejemplo de cómo la guerra se extiende al flanco oriental de la OTAN.

Mientras tanto, Lituania dijo que estaba tratando un intento de ataque incendiario en una estación base de Starlink cerca de Vilnius como un sabotaje vinculado a Rusia destinado a socavar la capacidad militar de Ucrania.

El jefe nacional de gestión de crisis, Vilmantas Vitkauskas, dijo el domingo que las autoridades estaban buscando a los sospechosos que intentaron prender fuego a las instalaciones alrededor de las 2 am (2300 GMT del sábado).

Editado por: Jenipher Camino González

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