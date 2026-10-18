El mariscal de campo de BYU, Bear Bachmeier, dice que Notre Dame le ‘faltó el respeto’ a él y a su familia luego de una sorpresiva victoria sobre Irish

Es seguro decir que la sorpresiva victoria de BYU sobre Notre Dame el sábado por la noche fue muy dulce para el mariscal de campo de los Cougars, Bear Bachmeier.

El que hizo la señal estuvo impresionante durante la victoria de BYU por 28-24 sobre los irlandeses, lanzando para 224 yardas y un touchdown mientras corría para un par de anotaciones en una de un puñado de sorprendentes sorpresas en todo el deporte.

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Hablando con los medios después de la victoria, se le preguntó a Bachmeier cómo era ser parte de una victoria que provocó una tormenta en BYU, y fue entonces cuando mencionó algunos recibos que ha conservado a lo largo de los años.

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“Fuera de la escuela secundaria, Notre Dame me faltaba el respeto a mí y a mi familia, y yo no iba a perder contra esos muchachos, no había manera de que fuera a perder contra esos muchachos”, explicó el nativo de California.

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Bachmeier no entró en detalles sobre qué fue exactamente lo que supuestamente hicieron los Fighting Irish para faltarle el respeto durante sus días como jugador en la escuela secundaria, pero es casi seguro que tiene que estar vinculado a su proceso de reclutamiento.

Notre Dame fue uno de más de una docena de programas importantes que ofrecieron a Bachmeier cuando estaba en Murrieta Valley y, según Adam Gorney de Rivals, estaba a punto de comprometerse con los irlandeses, pero el programa tenía a Deuce Knight por encima de él en su lista de prospectos.

Knight se comprometió con Notre Dame en septiembre de 2023, ocupando efectivamente el lugar de Bachmeier, pero finalmente se liberó antes de llevar su talento a Auburn. Mientras tanto, Bachmeier se inscribió en Stanford, pero no permaneció mucho tiempo con el Cardenal y puso su nombre en el portal de transferencias durante las prácticas de primavera.

Bachmeier optó por transferirse a BYU, junto con su hermano, Tiger, receptor abierto de los Cougs. Fue empujado al papel de QB1 durante la temporada 2025 después de que el mariscal de campo titular Jake Retzlaff fuera transferido a Tulane después de admitir haber tenido relaciones sexuales prematrimoniales, una violación del código de honor de BYU.

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Bachmeier, un verdadero estudiante de segundo año, lanzó para casi 1,300 yardas y corrió para 284 yardas en seis juegos para los Cougars esta temporada.