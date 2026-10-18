Trump anuncia planes para renovar el campo de golf de DC en medio de una batalla legal

El presidente Donald Trump anunció en una publicación de Truth Social el domingo que la administración ha desarrollado un plan para reconstruir el campo East Potomac Golf Links en Washington, DC, que ha estado en el centro de una batalla legal sobre sus planes de renovación.

Trump dijo que el Departamento del Interior trabajó con el arquitecto de campos de golf Tom Fazio para desarrollar “un plan para construir un campo de golf de campeonato de clase mundial en el sitio del actual East Potomac Golf Links, ubicado en Washington, DC”.

“Cuando esté terminado, estará abierto al público y, al mismo tiempo, estará diseñado para el más alto nivel de golf y podrá albergar torneos de clase mundial como el US Open, el PGA Championship, la Ryder Cup y la Presidents Cup”, dijo Trump en la publicación.

Dijo que las renovaciones comenzarían el 15 de noviembre y durarían unos 15 meses.

Sin embargo, la renovación propuesta ya ha sido impugnada ante los tribunales por un grupo de preservación y dos residentes de DC.

Tras la publicación de Truth Social de Trump, la jueza de distrito estadounidense Ana Reyes ordenó a la administración que le informara si todavía planean argumentar que no queda ninguna “acción final de la agencia” y que el plan de Trump para reconstruir el campo de golf East Potomac es puramente “preliminar”.

Los abogados del Departamento de Justicia han argumentado durante mucho tiempo que cualquier plan para convertir East Potomac en un campo de golf estilo campeonato era simplemente hipotético y no se basaba en ningún plan formal.

Los funcionarios del Servicio de Parques Nacionales también le dijeron a Reyes la semana pasada que no tenían conocimiento de ningún plan formal para renovar East Potomac más allá de lo que vieron en las publicaciones anteriores de Trump en las redes sociales del secretario del Interior, Doug Burgum.

La semana pasada, Reyes prohibió a la administración talar más árboles en el campo hasta el 26 de octubre. La administración había talado cientos de árboles del campo, lo que provocó que Reyes respondiera diciendo que estaba “furiosa”.

Secciones de troncos cortadas de árboles en East Potomac Golf Links en Washington, DC, el lunes. Mark Schiefelbein/Getty

“Escuché de todos los que están del lado de los demandantes que esto iba a suceder. Dije repetidamente: ‘No, confío en el gobierno’. Confié en que todos ustedes no harían precisamente lo que han hecho”, respondió Reyes en ese momento.

También dijo que ese incidente “le costó al gobierno toda su credibilidad”.

Reyes dijo que la administración debe avisar por escrito a ella y a los demandantes con tres días hábiles de anticipación antes de realizar cualquier “modificación irreparable” al campo de golf. El juez rechazó previamente la solicitud de los demandantes de una orden de restricción porque los abogados de la administración Trump dijeron que avisarían con antelación sobre trabajos a gran escala.

El viernes, el gobierno pidió a Reyes que se abstuviera del caso, argumentando que su “histrionismo en audiencias anteriores ha demostrado claramente que ya no es imparcial”.

La juez celebrará una audiencia el lunes en la que ha llamado al director interino del Servicio de Parques Nacionales y al jefe de gabinete del Departamento del Interior a declarar bajo juramento. El domingo, Reyes también requirió que el Fiscal General Asociado Stanley Woodward asistiera a la audiencia.

En la publicación de Truth Social del domingo, Trump dijo que “el Curso actual es viejo, roto, ruinoso y ya no sirve ni tiene efecto”.

La renovación del campo de golf es el último de una serie de cambios importantes que el presidente ha intentado realizar en el paisaje de DC. Continúa construyendo el salón de baile de la Casa Blanca y ha impulsado los planes para construir un “arco de triunfo”. Su junta directiva cuidadosamente seleccionada del Centro Kennedy también votó a favor de cerrar el renombrado centro de artes para renovaciones, y la administración tomó medidas para renovar la piscina reflectante del Monumento a Lincoln, aunque el revestimiento terminó descascarándose.