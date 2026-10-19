Casi 800.000 viajeros acaban de votar para nombrar las mejores líneas de cruceros de 2026

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Los viajeros han nombrado sus líneas de cruceros favoritas para navegar a bordo de algunos de los barcos más grandes del mar.

Se emitieron casi 800.000 votos en los premios Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveler, que clasificaron a las líneas de cruceros en varios tamaños de barcos.

La categoría más grande cubrió los “megabuques” que transportaban a más de 4.000 pasajeros, con Princess Cruises ocupando el primer lugar con una puntuación de 92,35.

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Princess ingresó a la categoría de megabuque con Sun Princess y Star Princess, que se lanzaron en 2024 y 2025, respectivamente. Cada uno puede transportar hasta 4.300 pasajeros, lo que los convierte en los barcos más grandes de la flota Princess, según la publicación.

Royal Caribbean International quedó en segundo lugar con una puntuación de 86,45.

La línea de cruceros opera los nueve cruceros más grandes del mundo, según Condé Nast Traveler.

Sus embarcaciones más grandes pueden transportar hasta 7.600 pasajeros a plena capacidad y tienen una longitud de casi 1.200 pies, con atracciones a bordo que van desde parques acuáticos hasta producciones en vivo, según la publicación.

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MSC Cruceros ocupó el tercer lugar entre los megabuques, seguido por Carnival Cruise Line y Norwegian Cruise Line.

Los megabuques de MSC pueden transportar entre 5.300 y 6.700 pasajeros, según Condé Nast Traveler. Los barcos más grandes de Carnival incluyen atracciones como una montaña rusa en el mar, mientras que Norwegian ofrece servicios que incluyen parques acuáticos, carreras de karts y juegos de realidad virtual.

Diferentes líneas de cruceros encabezaron la clasificación en buques ligeramente más pequeños.

La categoría de “grandes buques” de los premios abarcó buques que transportaban entre 2.500 y 3.999 pasajeros.

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Virgin Voyages ocupó el primer lugar en esa categoría con una puntuación de 91.

Disney Cruise Line le siguió de cerca en el segundo lugar, mientras que Holland America Line ocupó el tercer lugar.

Celebrity Cruises y Princess Cruises completaron los cinco primeros, colocando a Princess entre las líneas mejor calificadas tanto en la categoría de megabuques como en la de grandes barcos.

Condé Nast Traveler también clasificó a los barcos medianos y pequeños, junto con las líneas de cruceros fluviales, como parte de sus premios anuales Readers’ Choice Awards.

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Las cinco principales líneas de cruceros de megabuques, según la clasificación de los Readers’ Choice Awards fueron:

Cruceros Princess: 92,35 Royal Caribbean Internacional: 86,45 MSC Cruceros: 85,23 Línea de cruceros Carnival: 81,05 Línea de cruceros noruega: 80,3

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Las cinco principales líneas de cruceros de grandes barcos fueron: