Miembro del servicio muere después de caer durante una manifestación antes del partido de fútbol americano universitario en San Antonio

Un miembro del servicio cayó durante una demostración aérea previa a un partido de fútbol americano universitario en San Antonio el sábado por la noche y luego murió en un hospital, según funcionarios militares y un video verificado por NBC News.

El video grabado desde las gradas muestra al miembro del servicio descendiendo con una cuerda desde las vigas del Alamodome antes de caer al campo.

El miembro del servicio fue trasladado a un hospital local y luego murió, dijo un portavoz de la Base de la Fuerza Aérea de Nellis en un comunicado.

El miembro del servicio fue identificado como Air Force Tech. Sargento. Ian Patterson, instructor del Partido de Control Aéreo Táctico de Fort Stewart, Georgia, dijo la base.

Patterson cumplió 15 años y fue asignado al 6º Escuadrón de Entrenamiento de Combate de la Fuerza Aérea, Destacamento 2, según el comunicado.

Sus condecoraciones incluyeron la Medalla de elogio del aire y el espacio con tres racimos de hojas de roble y la Medalla de elogio del ejército, la Medalla de logros aéreos y espaciales y la Medalla de logros del ejército, cada una con un racimo de hojas de roble. En 2022, fue nombrado Instructor alistado del año de guerra especial de la Fuerza Aérea en el nivel del Cuartel General de la Fuerza Aérea, dijo la base.

â€”Técnica. Sargento. Patterson y su servicio fueron inmensamente importantes para nuestra ala y para la familia, los amigos y los compañeros de equipo que tuvieron el privilegio de conocerlo y servir junto a él”, dijo el General de Brigada de la Fuerza Aérea. dijo el general Scott C. Mills, comandante del ala 57, en un comunicado. “Nuestro equipo ahora está enfocado en estar junto a la familia de Ian, sus seres queridos y sus compañeros aviadores mientras atravesamos juntos esta profunda pérdida”.

El incidente está bajo investigación.

Los videos mostraron a la gente corriendo hacia el miembro del servicio mientras yacía inmóvil. en la línea de 50 yardas. Lo sacaron del campo en un carrito de golf médico.

La Universidad de Texas en San Antonio había programado eventos en el juego contra la Academia Naval para honrar a los miembros del servicio y a los veteranos. UTSA ganó después de un inicio retrasado.

Los funcionarios de la universidad y la ciudad expresaron sus condolencias a la familia del miembro del servicio, a sus colegas militares y a todos los afectados.

“Lo que pretendía ser un día de camaradería, tradición y celebración ha estado marcado por una profunda tristeza”, dijo el presidente de UTSA, Taylor Eighmy, en un comunicado.

“El impacto de esta tragedia se extiende mucho más allá de quienes estuvieron presentes en el Alamodome. Toca a familias, amigos, compañeros de servicio y a muchas personas en nuestra comunidad”, dijo Eighmy. “Mi esperanza es que todos los afectados sientan la fuerza de una comunidad que está a su lado, comparte su dolor y los rodea con un cuidado genuino”.

La ciudad de San Antonio, propietaria del Alamodome, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el domingo. La alcaldesa Gina Ortiz Jones dijo en las redes sociales que estaba entristecida.

â€œMantendremos a su familia en nuestras oraciones. Que la luz perpetua brille para él”, escribió.