Ucranianos mueren porque Estados Unidos restringe el intercambio de inteligencia, le dice a la BBC el asesor de Zelensky

Los ucranianos han muerto porque Kiev todavía no recibe advertencias confiables de Estados Unidos sobre los ataques rusos inminentes, según un asesor clave del presidente Volodymyr Zelensky.

Serhii “Flash” Beskrestnov dijo a la BBC que se habían perdido vidas porque no había habido tiempo para advertir a los ciudadanos sobre los ataques con misiles balísticos, diciendo: “Es peligroso… Creo que es realmente muy malo… Gente [have] Ya murió.”

El asesor también dijo que seguían existiendo restricciones al uso de la red de Internet Starlink por parte de Ucrania.

La Casa Blanca dijo que no había habido cambios en el intercambio de inteligencia con Ucrania.

Ucrania informó por primera vez de una interrupción en el intercambio de inteligencia con Estados Unidos la semana pasada, cuando una disputa con las administraciones Trump por su controvertido acuerdo para importar petróleo ruso llevó las relaciones a nuevos mínimos.

A pesar de las negaciones de Washington, muchos en Kiev sospechan que los problemas no son una coincidencia.

El lunes por la mañana, Zelensky escribió en las redes sociales: “Durante la noche se informó de dos ataques con misiles balísticos en la capital, uno sin previo aviso y el segundo con un tiempo mínimo para refugiarse”.

Horas antes se publicó una entrevista que el presidente hizo con NBC, en la que dijo que se había restablecido el intercambio de inteligencia después de una pausa de tres días.

“Estamos muy agradecidos por esto”, dijo. “Solo [the] Estados Unidos tiene esta inteligencia única para informar a nuestro lado cuando Rusia usa misiles balísticos”.

Pero Beskrestnov dijo a la BBC que la inteligencia estadounidense seguía siendo incompleta e inconsistente, y que Estados Unidos no había proporcionado una explicación clara del problema.

“Esto parece muy extraño”, dijo. “A veces recibimos esta información antes del ataque, otras veces [do] no.”

Continuó: “Y por ejemplo, anoche lo recibimos, pero… un minuto antes del ataque”.

Sin embargo, dijo que continúa otra colaboración con Estados Unidos y agregó: “Los datos de inteligencia siguen fluyendo y el problema es únicamente con el componente de alerta de ataque aéreo”.

Beskrestnov también dijo que Estados Unidos no había dado claridad sobre quién era responsable de las actuales restricciones a la red de Internet Starlink y su servicio militar Starshield, que Kiev utiliza para proporcionar conectividad para drones, helicópteros y comunicaciones militares.

La semana pasada, Starshield restringió la velocidad a la que las unidades móviles podían moverse mientras permanecían conectadas a la red a 160 km/h (100 mph).

Esto ha limitado la capacidad de Ucrania para derribar drones entrantes o lanzar ataques con drones de medio alcance en áreas ocupadas por Rusia.

El propietario de Starlink, Elon Musk, dijo la semana pasada que el gobierno de EE. UU. controla en última instancia el acceso a Starshield, que fue diseñado para el Pentágono, sugiriendo que, por lo tanto, podría estar detrás de las restricciones. Trump ha negado su participación.

Beskrestnov dijo que pensaba que ambos problemas ocurrían al mismo tiempo y era “probablemente” una medida deliberada para presionar a Ucrania.

Le dijo a BBC News: “Probablemente Estados Unidos está tratando de decir [to] nosotros, ‘tengamos la conversación, la negociación con Rusia, usted debe encontrar el compromiso'”.

Beskrestnov también dijo que Ucrania tenía sus propios datos de radar para proporcionar una advertencia limitada de ataques entrantes, pero que estaba estudiando urgentemente el uso de sistemas de comunicación alternativos.

Añadió: “Ahora entendemos que algo comienza a suceder con Starlink y no estamos seguros de cuál será el siguiente paso.

“Entendemos que debemos estar preparados para algunos problemas en el futuro. Y ahora estamos pensando en una alternativa para Starlink, no sólo para la defensa aérea, para la comunicación entre nuestras fuerzas, entre nuestro personal y también para los civiles, porque no sabemos qué debemos esperar en el futuro con respecto a Starlink”.

Más temprano el lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que no había habido una “pausa” en el intercambio de inteligencia.

“No sé dónde [Zelensky is] conseguir estas cosas o por qué dice estas cosas a la prensa”, dijo a los periodistas el lunes.

Rubio dijo que no podía comentar sobre el incidente y agregó: “Sé que hace unas noches hubo un problema de software relacionado con su sistema de alerta temprana”.

La BBC se ha puesto en contacto con Starlink para obtener una respuesta.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que no hubo cambios en las operaciones de intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y Ucrania.

El funcionario habló de fondo para discutir temas de inteligencia. Trump está centrado en poner fin a la guerra, dijo el funcionario, y añadió que Estados Unidos ha proporcionado más ayuda a Ucrania que cualquier otro país.