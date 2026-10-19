Candidato demócrata a gobernador de Texas demanda para revisar correos electrónicos entre Elon Musk y Greg Abbott

La representante del estado de Texas, Gina Hinojosa, candidata demócrata a gobernadora, anunció el lunes una demanda contra el gobernador Greg Abbott por correos electrónicos entre su oficina y El aliado republicano Elon Musk.

Hinojosa, que está desafiando a Abbott en una reñida contienda, dijo en una conferencia de prensa que presentó la demanda para obtener documentos redactados que “Abbott se negó a revelar”, alegando que estaban siendo retenidos porque son “íntimos y vergonzosos”.

Un portavoz de Abbott calificó la demanda de “infundada” y “nada más que un acto de desesperación”.

“Peor aún, la representante estatal Gina Hinojosa está abusando de su capacidad oficial como legisladora saliente para generar titulares con fines políticos”, dijo el secretario de prensa de Abbott, Andrew Mahaleris, en un comunicado. “Los texanos ven esto como lo que es: un truco político”.

Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La demanda de Hinojosa alega que las “conexiones documentadas entre Abbott y Musk son extensas”, e incluyen “interacciones personales, apariciones públicas conjuntas, grandes contribuciones políticas, incentivos de desarrollo económico y elogios públicos mutuos”.

Afirma que Abbott y Musk hablan “con frecuencia” y que Musk ha “contribuido aproximadamente 366 millones de dólares a los republicanos y a los PAC apoyados por los republicanos”, incluidas “grandes cantidades, directa e indirectamente, para ayudar a Abbott”. También detalla los millones de dólares en subvenciones otorgados a SpaceX para sus operaciones en Texas, el estado natal de Musk.

En los últimos meses, Musk ha donado alrededor de 250 millones de dólares a grupos republicanos, gran parte de los cuales han ido a parar a las elecciones de Texas.

Hinojosa presentó el mes pasado una solicitud de información pública para la inspección de todos los documentos intercambiados entre la oficina de Abbott y Musk y sus empresas.

En una carta del 29 de septiembre dirigida a la oficina del gobernador, dijo que el pueblo de Texas está “preocupado por el creciente poder de los gigantes tecnológicos en Texas con respecto a nuestros impuestos, recursos y datos”.

Su solicitud se produjo tras la publicación de casi 1.400 páginas de registros en The Texas Newsroom, detalladas en sus informes de 2025. Sin embargo, “todos menos unos 200 fueron redactados o completamente tachados”, según la demanda del lunes.

La oficina de Abbott respondió a la solicitud de Hinojosa de obtener los registros el martes pasado, pero “se negó a publicar las versiones no redactadas”, según documentos judiciales.

“En pocas palabras, el Gobernador Abbott ha fallado y se ha negado a cumplir con la ley al permitir que el Representante Hinojosa tenga acceso a las comunicaciones Abbott-Musk”, se lee en la demanda.

El abogado de Hinojosa, Cris Feldman, dijo que la oficina del gobernador “ha seguido obstruyendo su capacidad para revisar estos correos electrónicos íntimos y vergonzosos, a pesar del claro lenguaje legal”.

En una declaración jurada, Hinojosa dijo que busca los registros para “fines legislativos”.

Ella dijo en la conferencia de prensa: “La gente tiene derecho a saber y yo, como su representante, tengo derecho a verlos”.

La votación anticipada comenzó en Texas el lunes. Hinojosa dijo que ya emitió su voto.