Juez critica el plan de la administración Trump para impulsar la reforma del campo de golf de DC

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i Tasos Katopodis/Getty Images

En una tensa audiencia el lunes, la jueza federal Ana C. Reyes reprendió duramente a los abogados de la administración por la aparente intención del presidente Trump de desafiar al tribunal y proceder con una renovación importante del histórico East Potomac Golf Links en Washington, DC. Sólo unos días antes, el juez había bloqueado temporalmente al gobierno para que no siguiera adelante con el proyecto.

Durante la audiencia, que terminó sin decisión, Reyes reprendió a los abogados del gobierno, quienes previamente habían dicho al tribunal que la renovación de los vínculos aún estaba en su etapa conceptual. Entonces, cuando Trump publicó el domingo sus planes detallados para un nuevo campo de golf, Reyes quiso saber quién era el responsable de engañar a la corte.

“¿Le creo al presidente de los Estados Unidos o le creo a usted?” preguntó ella.

Durante la audiencia, Reyes frecuentemente mostró frustración y molestia. “Por un lado, el presidente de Estados Unidos ha dicho tres veces al público estadounidense que creo que en los últimos dos días hay un plan final para rediseñar el campo de golf”, dijo. “Luego tengo a todos ustedes diciéndome y, ya saben, a los testigos diciendo lo que dicen, que no hay un plan final. ¿Cuál es?”

Trump ha dicho que quiere convertir los tres campos existentes en East Potomac Golf Links en un único “campo de golf estilo campeonato”. Pero en febrero, un grupo de preservación de DC y dos individuos desafiaron al Departamento del Interior de EE. UU. y al Servicio de Parques Nacionales por las renovaciones planeadas, argumentando que el campo renovado inflaría los costos del tiempo de salida para una instalación que originalmente estaba destinada a estar “abierta a todas las personas”.

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i Pablo Martinez Monsivais/AP

En mayo, el juez ordenó la administración para dar aviso de cualquier trabajo de construcción sustancial en el campo, incluida la remoción de más de 10 árboles. A pesar de la orden, a última hora del viernes 9 de octubre, justo antes de un fin de semana festivo, los funcionarios del gobierno notificaron al tribunal que planeaban eliminar “hasta 529 árboles” en fases.

Al día siguiente, las excavadoras comenzaron a derribar cientos de árboles. Durante una audiencia de emergencia de tres horas la semana pasada, Reyes criticó a los abogados del gobierno por no avisar con suficiente antelación para la remoción del árbol. Ella no creyó el argumento de que la tala de árboles era parte de un mantenimiento de rutina y dijo que estaba “más que decepcionada” por la acción y ordenó una suspensión de 24 horas.

Juez: “Todos los beneficios de la duda”

“No sé cómo podría haber dejado más claro que no quería que sucediera lo que iba a suceder”, dijo, y agregó: “Le he dado al gobierno todos los beneficios de la duda de que no haría precisamente lo que ha hecho”.

El viernes, la Casa Blanca presentó una moción solicitando que Reyes se retirara del caso, acusándola de parcialidad. El juez se negó a hacerse a un lado.

Antes de la audiencia del lunes, Trump escribió en Verdad Social que Reyes era un “lunático loco” y dijo que las obras de renovación no necesitaban aprobación judicial. “¡El trabajo está programado para comenzar INMEDIATAMENTE!” dijo. El puesto del presidente parece contradecir una respuesta presentado por abogados del Departamento de Justicia el día anterior indicando que “el plan no es definitivo porque el Servicio de Parques no ha completado su revisión”.

Trump ha descrito el campo de golf como “viejo, roto, ruinoso y sin uso ni efecto posterior”. La perspectiva de una renovación completa ha alarmado a los residentes que están preocupados por perder el acceso al campo históricamente asequible y al área recreativa circundante, que es popular entre ciclistas, corredores, pescadores y excursionistas.

Un hito protegido

Los campos de golf centenarios también fueron uno de los primeros campos públicos en eliminar la segregación. “Esto no es sólo un curso de minigolf”, dijo Reyes a los abogados, que comparecieron ante el tribunal el lunes. El parque tiene “un gran significado para la gente del distrito y está protegido como un monumento histórico”.

La Casa Blanca ha dicho que simplemente está llevando a cabo una plan de preservación 2019 pero los demandantes que buscan bloquear los cambios han dicho que el deseo declarado de Trump de reconstruir el campo va mucho más allá. Entre otras cosas, el plan de 2019 recomienda eliminar la vegetación invasiva que no contribuye al paisaje histórico, pero no las especies nativas saludables.