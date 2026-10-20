Lo que hay que saber: partidos de clasificación para la Copa Mundial FIBA

El equipo de la Copa Mundial Masculina de EE. UU. puede acercarse a la clasificación para la Copa Mundial FIBA 2027 en Qatar con victorias contra Chile y Colombia en la próxima semana. Estados Unidos juega contra Chile el 27 de agosto en Santiago y contra Colombia el 31 de agosto en Washington, DC, en la cuarta ventana de los partidos de clasificación para la Copa Mundial FIBA Américas.
Con seis partidos restantes en la clasificación (las dos últimas ventanas son en noviembre y febrero), Estados Unidos está en buena posición para clasificarse para la Copa Mundial del próximo verano. Estados Unidos tiene marca de 5-1 (su única derrota fue 87-79 ante la República Dominicana) y cuenta con un equipo compuesto en su mayoría por ex jugadores de la NBA y la G League, dirigidos por el ex entrenador de la NBA Terry Stotts.
En la ventana de clasificación de julio, EE.UU. venció a República Dominicana 82-81, liderados por los 15 puntos de Mike James y los 12 puntos de Torrey Craig, incluido el triple ganador, y los estadounidenses derrotaron a México 94-93 con Craig anotando 23 puntos y James añadiendo 19.
La Copa Mundial FIBA 2027 se llevará a cabo del 27 de agosto al 27 de septiembre. 12 en cuatro ciudades de Qatar – Doha, Al Rayyan, Lusail y Al Wakrah – y 32 equipos se clasificarán: siete equipos de FIBA Américas, siete equipos de FIBA Asia/Oceana, cinco equipos de FIBA África y 12 equipos de FIBA Europa. Qatar califica automáticamente como nación anfitriona.
Esto es lo que necesitas saber sobre los juegos en cada región FIBA en la cuarta ventana de clasificación para la Copa del Mundo.
Cómo ver los partidos de clasificación para la Copa Mundial FIBA
Todos los juegos clasificatorios se transmitirán en Courtside 1891, con tecnología de DAZN. Se requiere una suscripción paga.
Partidos de clasificación para la Copa Mundial FIBA Américas
¿Quién clasifica al Mundial de FIBA Américas?Los tres mejores equipos del Grupo E y del Grupo F (seis en total) y el mejor equipo en cuarto lugar después de la sexta y última ventana de clasificación.
Clasificación de las eliminatorias para el Mundial FIBA Américas
Grupo E
1. Brasil 6-0
2. Estados Unidos 5-1
3. República Dominicana 4-2
4. México 3-3
5.Colombia 3-3
6.Chile 2-4
Grupo F
1. Canadá 6-0
2. Uruguay 5-1
3. Argentina 5-1
4. Puerto Rico 2-4
5. Bahamas 2-4
6. Panamá 2-4
Calendario de clasificación de la cuarta ventana de FIBA Américas
(Todos los horarios del este)
- 27 de agosto: Puerto Rico vs Argentina, 6:10 p.m.
- 27 de agosto: Estados Unidos contra Chile, 19:10 horas
- 27 de agosto: República Dominicana vs Brasil, 7:10 pm
- 27 de agosto: Bahamas vs Uruguay, 19:10 horas
- 27 de agosto: Canadá vs Panamá, 9:40 pm
- 27 de agosto: Colombia vs México, 22:10 horas
- 31 de agosto: Colombia contra Estados Unidos, 7 p.m.
- 31 de agosto: Argentina contra Canadá, 19:10 horas
- 31 de agosto: Puerto Rico vs Uruguay, 7:10 pm
- 31 de agosto: Chile vs República Dominicana, 20:10 horas
- 31 de agosto: Panamá vs Bahamas, 8:10 pm
- 31 de agosto: Brasil contra México, 22:10 horas
Partidos de clasificación para la Copa del Mundo FIBA Europa
¿Quién se clasifica para el Mundial de FIBA Europa? El proceso de clasificación incluye cuatro grupos de seis equipos, y los tres mejores equipos de cada grupo después de la sexta y última ventana de clasificación jugarán en la Copa del Mundo de 2027.
Clasificación para la Copa del Mundo FIBA Europa
grupo yo
1. España 5-1
2. Ucrania 4-2
3.Montenegro 4-2
4.Portugal 3-3
5. Grecia 3-3
6. Georgia 3-3
Grupo J
1. Turquía 6-0
2. Italia 5-1
3. Serbia 4-2
4. Lituania 3-3
5. Islandia 3-3
6. Bosnia y Herzegovina 2-4
Grupo K
1. Polonia 6-0
2. Croacia 5-1
3. Alemania 5-1
4. Letonia 3-3
5. Países Bajos 2-4
6. Israel 2-4
Grupo L
1. Francia 5-1
2. Finlandia 4-2
3. Estonia 3-3
4. Suecia 3-3
5. Eslovenia 3-3
6. Hungría 3-3
Calendario de clasificación de la cuarta ventana de FIBA Europa
(Todos los horarios del este)
- 27 de agosto: Suecia contra Finlandia, 11:30 a. m.
- 27 de agosto: Estonia contra Hungría, 12:00 horas
- 27 de agosto: Croacia contra Letonia, 14.00 horas
- 27 de agosto: Alemania contra Holanda, 14:00 horas
- 27 de agosto: Polonia vs. Israel, 14:00 horas
- 27 de agosto: Eslovenia contra Francia, 14:30 horas
- 28 de agosto: Montenegro contra Georgia, 11:30 horas
- 28 de agosto: Ucrania vs. Grecia, 12:00 horas
- 28 de agosto: Turquía contra Lituania, 14:00 horas
- 28 de agosto: Islandia contra Serbia, 14.00 horas
- 28 de agosto: Italia en Bosnia y Herzegovina, 14.00 horas
- 28 de agosto: Portugal contra España, 15.00 horas
- 30 de agosto: Croacia contra Holanda, 8:30 am
- 30 de agosto: Alemania contra Polonia, 8:45 am
- 30 de agosto: Francia contra Suecia, 11:30 horas
- 30 de agosto: Israel contra Letonia, 12 h.
- 30 de agosto: Finlandia contra Estonia, 12:00 horas
- 30 de agosto: Hungría contra Eslovenia, 14.00 horas
- 31 de agosto: Bosnia y Herzegovina contra Lituania, 11:30 horas
- 31 de agosto: España contra Grecia, 12 h.
- 31 de agosto: Serbia contra Italia, 13:30 horas
- 31 de agosto: Georgia contra Portugal, 14.00 horas
- 31 de agosto: Ucrania contra Montenegro, 14:30 horas
- 31 de agosto: Turquía contra Islandia, 15:30 horas
Partidos de clasificación FIBA África
¿Quién se clasifica para el Mundial de FIBA África? Los dos mejores equipos del Grupo E y del Grupo F (cuatro en total) y el mejor tercer lugar general después de la sexta y última ventana de clasificación.
Clasificación para la Copa Mundial de África FIBA
Grupo E
1. Camerún 5-1
2. Guinea 4-2
3. Túnez 4-2
4.Nigeria 4-2
5. Sudán del Sur 4-2
6. Cabo Verde 3-3
Grupo F
1.Senegal 5-1
2. Costa de Marfil 5-1
3. Malí 5-1
4. Angola 4-2
5. Egipto 3-3
6. República Democrática del Congo 2-4
Calendario de clasificación de la cuarta ventana de FIBA África
Los partidos se juegan en Senegal y Túnez, y sólo hay cinco ventanas de clasificación para la Copa Mundial FIBA África.
(Todos los horarios del este)
- 27 de agosto: Sudán del Sur vs. Guinea, 8 a.m.
- 27 de agosto: República Democrática del Congo vs. Angola, 8:30 am
- 27 de agosto: Camerún vs Nigeria, 11:00 horas
- 27 de agosto: Costa de Marfil vs. Mali, 11:30 am
- 27 de agosto: Cabo Verde vs. Túnez, 14:00 horas
- 27 de agosto: Egipto contra Senegal, 14:30 horas
- 28 de agosto: Nigeria vs Sudán del Sur, 8 a.m.
- 28 de agosto: Guinea vs. Cabo Verde, 11:00 horas
- 28 de agosto: Camerún contra Túnez, 14.00 horas
- 29 de agosto: Egipto vs. Costa de Marfil, 8:30 am
- 29 de agosto: Mali vs. República Democrática del Congo, 11:30 am
- 29 de agosto: Angola contra Senegal, 14:30 horas
- 30 de agosto: Cabo Verde vs Nigeria, 8:00 horas
- 30 de agosto: República Democrática del Congo vs. Egipto, 8:30 am
- 30 de agosto: Camerún vs. Guinea, 11 a.m.
- 30 de agosto: Costa de Marfil vs. Angola, 11:30 horas
- 30 de agosto: Sudán del Sur vs. Túnez, 14:00 horas
- 30 de agosto: Malí contra Senegal, 14:30 horas
Partidos de clasificación FIBA Asia/Oceanía
¿Quién se clasifica para el Mundial de FIBA Asia/Oceanía? Los tres mejores equipos del Grupo E y del Grupo F (seis en total) y el mejor equipo general con cuatro puestos después de la sexta y última ventana de clasificación. El país anfitrión, Qatar, se clasifica automáticamente para el Mundial de 2027.
Clasificación para la Copa Mundial FIBA Asia/Oceanía
Grupo E
1. Australia 6-0
2. Irán 5-1
3. Jordania 5-1
4. Nueva Zelanda 4-2
5. Filipinas 2-4
6. Siria 2-4
Grupo F
1. Líbano 5-1
2. Japón 4-2
3. Catar 4-2
4. Corea 3-3
5. China 3-3
6. Arabia Saudita 3-3
Calendario de clasificación de la cuarta ventana FIBA Asia/Oceanía
(Todos los horarios del este)
- 27 de agosto: China en Qatar, 12:00 horas
- 27 de agosto: Japón contra Arabia Saudita, 13:00 horas
- 27 de agosto: Corea contra Líbano, 14:00 horas
- 28 de agosto: Nueva Zelanda vs. Irán, 2 am
- 28 de agosto: Australia vs Siria, 5 am
- 28 de agosto: Filipinas vs. Jordania, 8:30 am
- 30 de agosto: Siria vs. Nueva Zelanda, 2 am
- 30 de agosto: Jordania contra Australia, 5 am
- 30 de agosto: Irán vs. Filipinas, 8 am
- 31 de agosto: Arabia Saudita vs. Corea, 6 am
- 31 de agosto: Qatar vs. Japón, 6:10 am
- 31 de agosto: Líbano vs. China, 7:30 am
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Jeff Zillgitt ha cubierto la NBA desde 2008. Puede enviarle un correo electrónico a jzillgitt@nba.com, encontrar su archivo aquí y seguirlo en X.